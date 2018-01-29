«СЛОВО» № 723. Февраль 2018 г.
Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 723. Февраль 2018 г.
АНОНС
Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».
ПОРТУГАЛИЯ
- Афиша: февраль
- Изменения в законе о табаке
- Новый мега-план и новые рабочие места
- Новые сроки доставки почты
- Места - только для инвалидов
- В США виза по-прежнему не нужна?
- Не забудьте подтвердить расходы для IRS
- Какая зарплата на Мадейре
- Опасные трактора
- Мошенники-«колдуны»
- Доступ к данным на телефонах - открыт
- Отомстил и был уволен...
- Наказание за убийство жены
- Фальшивые ваучеры от «супермаркетов»
- Vodafone оштрафовали
- Смерть на работе
- Прощай, оружие...
- Деньги от эмигрантов
- Иностранцы скупают недвижимость
- Программа аренды
- Скидки на квартиры
- «Слово года»
- Лучшая компания по экспресс-доставке
- И снова «Мария»
- Ходить по улицам - без страха
- В больницах запретили продавать сладости
- К пику гриппа - готовы
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
- Новые правила ипотечного кредитования
- Вычеты из зарплаты - уменьшаются
- Лечение в другой стране ЕС - за счет государства
- CESD - незаменима во время поездок
- Право на скидку
- Для тех, кто в командировке ...
- Не пропустите важные даты по IRS
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- Интервью: Карла Бруни-Саркози
Кроме этих новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.
Читайте «Слово», будьте в курсе событий!
ЭКСКЛЮЗИВ
10 самых красивых городов Португалии
Хотим сразу оговориться: выбор самых красивых городов в такой очаровательной стране, как Португалия - практически невыполнимая задача. Любое мнение будет выглядеть субъективным. Для чистоты эксперимента мы убрали из списка Лиссабон и Порту.
Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 723, февраль 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.