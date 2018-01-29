АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

ПОРТУГАЛИЯ

Афиша: февраль

Изменения в законе о табаке

Новый мега-план и новые рабочие места

Новые сроки доставки почты

Места - только для инвалидов

В США виза по-прежнему не нужна?

Не забудьте подтвердить расходы для IRS

Какая зарплата на Мадейре

Опасные трактора

Мошенники-«колдуны»

Доступ к данным на телефонах - открыт

Отомстил и был уволен...

Наказание за убийство жены

Фальшивые ваучеры от «супермаркетов»

Vodafone оштрафовали

Смерть на работе

Прощай, оружие...

Деньги от эмигрантов

Иностранцы скупают недвижимость

Программа аренды

Скидки на квартиры

«Слово года»

Лучшая компания по экспресс-доставке

И снова «Мария»

Ходить по улицам - без страха

В больницах запретили продавать сладости

К пику гриппа - готовы

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Новые правила ипотечного кредитования

Вычеты из зарплаты - уменьшаются

Лечение в другой стране ЕС - за счет государства

CESD - незаменима во время поездок

Право на скидку

Для тех, кто в командировке ...

Не пропустите важные даты по IRS

ЭТО ИНТЕРЕСНО Смотровые площадки Португалии

Семь самых непосещаемых стран мира

«Оскар»-2018: полный список номинантов

Юбочка для сумочки

Самое полезное масло

Время для смелых и решительных действий

Интервью: Карла Бруни-Саркози И многое другое!..

Кроме этих новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.

Читайте «Слово», будьте в курсе событий!

ЭКСКЛЮЗИВ

10 самых красивых городов Португалии

Хотим сразу оговориться: выбор самых красивых городов в такой очаровательной стране, как Португалия - практически невыполнимая задача. Любое мнение будет выглядеть субъективным. Для чистоты эксперимента мы убрали из списка Лиссабон и Порту.

Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 723, февраль 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.