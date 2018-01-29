«СЛОВО» № 723. Февраль 2018 г.

Понедельник, 29 Январь 2018 Португалия Португалия Анонсы газет

«СЛОВО» № 723. Февраль 2018 г.

Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 723. Февраль 2018 г.

АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

ПОРТУГАЛИЯ   

  • Афиша: февраль
  • Изменения в законе о табаке
  • Новый мега-план и новые рабочие места
  • Новые сроки доставки почты
  • Места - только для инвалидов
  • В США виза по-прежнему не нужна?
  • Не забудьте подтвердить расходы для IRS
  • Какая зарплата на Мадейре
  • Опасные трактора
  • Мошенники-«колдуны»
  • Доступ к данным на телефонах - открыт
  • Отомстил и был уволен...
  • Наказание за убийство жены
  • Фальшивые ваучеры от «супермаркетов»
  • Vodafone оштрафовали
  • Смерть на работе
  • Прощай, оружие...
  • Деньги от эмигрантов
  • Иностранцы скупают недвижимость
  • Программа аренды
  • Скидки на квартиры
  • «Слово года»
  • Лучшая компания по экспресс-доставке
  • И снова «Мария»
  • Ходить по улицам - без страха
  • В больницах запретили продавать сладости
  • К пику гриппа - готовы

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ   

  • Новые правила ипотечного кредитования
  • Вычеты из зарплаты - уменьшаются
  • Лечение в другой стране ЕС - за счет государства
  • CESD - незаменима во время поездок
  • Право на скидку
  • Для тех, кто в командировке ...
  • Не пропустите важные даты по IRS

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    • Самое полезное масло
    • Время для смелых и решительных действий
    • Интервью: Карла Бруни-Саркози

     

    И многое другое!..

    Кроме этих новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.

    Читайте «Слово», будьте в курсе событий! 

     ЭКСКЛЮЗИВ

    10 самых красивых городов Португалии

    Хотим сразу оговориться: выбор самых красивых городов в такой очаровательной стране, как Португалия - практически невыполнимая задача. Любое мнение будет выглядеть субъективным. Для чистоты эксперимента мы убрали из списка Лиссабон и Порту.

    Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 723, февраль 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.

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