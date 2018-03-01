«СЛОВО» № 724. Март 2018 г.
Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 724. Март 2018 г.
АНОНС
Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».
ПОРТУГАЛИЯ
- Афиша: март
- Кредитная политика
- работа в провинции
- Газовые баллоны - на всех АЗС
- Номерные знаки - по-новому
- «Финансы» рассылают пароли
- Поддержка пожилых людей
- «Камовы» вернутся на службу?
- Continente увеличил зарплату
- Девочку все-таки убили
- Португальца нашли мертвым в Британии
- Приговор за вырванные волосы
- Приговор детоубийце
- Штраф наоборот
- Вердикт от SEF
- Компенсации уволенным работникам
- Суд объявил банкротом...
- Штраф для бывшего министра культуры
- На что жалуются португальцы
- «Золотые визы» плюс недвижимость
- Аренда подорожала
- Портрет водителя
- Как быстро продаются квартиры
- Будущее обувного сектора
- Сбор мусора - «по-умному»
- Оплатить покупки в Pingo Doce - по телефону
- Португалия опередила Великобританию
- Будущее аэродрома в Тиреше
- Компенсации авиапассажирам
- INEM спешит на помощь
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
- Что бывает за неуплату штрафа на транспорте
- Оставление престарелых в больницах - преступление?
- Multibanco или Visa?
- Débitos diretos: будьте внимательны!
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- Биткоин - это что?
- Фиджетом по нервам
- Крупный логотип
- Лучший злодей
- Революция в стоматологии - нанопломбы
- Идея, которая вас прославит
Кроме этих новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.
Читайте «Слово», будьте в курсе событий!
ЭКСКЛЮЗИВ
12 райских уголков, которые не найдешь на карте
По всей стране, вдалеке от мест массового туризма, спрятались небольшие городки и поселки, поражающие своей красотой. Это может быть крошечная деревня на горном склоне или живописный городок, оставшийся незамеченным вдалеке от крупных туристических путей.
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