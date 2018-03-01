«СЛОВО» № 724. Март 2018 г.

Четверг, 01 Март 2018 Португалия Португалия Анонсы газет

«СЛОВО» № 724. Март 2018 г.

Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 724. Март 2018 г.

АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

ПОРТУГАЛИЯ    

  • Афиша: март
  • Кредитная политика
  • работа в провинции
  • Газовые баллоны - на всех АЗС
  • Номерные знаки - по-новому
  • «Финансы» рассылают пароли
  • Поддержка пожилых людей
  • «Камовы» вернутся на службу?
  • Continente увеличил зарплату
  • Девочку все-таки убили
  • Португальца нашли мертвым в Британии
  • Приговор за вырванные волосы
  • Приговор детоубийце
  • Штраф наоборот
  • Вердикт от SEF
  • Компенсации уволенным работникам
  • Суд объявил банкротом...
  • Штраф для бывшего министра культуры
  • На что жалуются португальцы
  • «Золотые визы» плюс недвижимость
  • Аренда подорожала
  • Портрет водителя
  • Как быстро продаются квартиры
  • Будущее обувного сектора
  • Сбор мусора - «по-умному»
  • Оплатить покупки в Pingo Doce - по телефону
  • Португалия опередила Великобританию
  • Будущее аэродрома в Тиреше
  • Компенсации авиапассажирам
  • INEM спешит на помощь 

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ   

  • Что бывает за неуплату штрафа на транспорте
  • Оставление престарелых в больницах - преступление?
  • Multibanco или Visa?
  • Débitos diretos: будьте внимательны!

    ЭТО ИНТЕРЕСНО    

    • Идеальное место для миллениалов
    • «Города для миллениалов»
    • Биткоин - это что?
    • Фиджетом по нервам
    • Крупный логотип
    • Лучший злодей
    • Революция в стоматологии - нанопломбы
    • Идея, которая вас прославит

    И многое другое!..

    Кроме этих новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.

    Читайте «Слово», будьте в курсе событий! 

     ЭКСКЛЮЗИВ

    12 райских уголков, которые не найдешь на карте

    По всей стране, вдалеке от мест массового туризма, спрятались небольшие городки и поселки, поражающие своей красотой. Это может быть крошечная деревня на горном склоне или живописный городок, оставшийся незамеченным вдалеке от крупных туристических путей.

    Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 724, март 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.

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