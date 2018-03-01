АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

ПОРТУГАЛИЯ

Афиша: март

Кредитная политика

работа в провинции

Газовые баллоны - на всех АЗС

Номерные знаки - по-новому

«Финансы» рассылают пароли

Поддержка пожилых людей

«Камовы» вернутся на службу?

Continente увеличил зарплату

Девочку все-таки убили

Португальца нашли мертвым в Британии

Приговор за вырванные волосы

Приговор детоубийце

Штраф наоборот

Вердикт от SEF

Компенсации уволенным работникам

Суд объявил банкротом...

Штраф для бывшего министра культуры

На что жалуются португальцы

«Золотые визы» плюс недвижимость

Аренда подорожала

Портрет водителя

Как быстро продаются квартиры

Будущее обувного сектора

Сбор мусора - «по-умному»

Оплатить покупки в Pingo Doce - по телефону

Португалия опередила Великобританию

Будущее аэродрома в Тиреше

Компенсации авиапассажирам

INEM спешит на помощь

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Что бывает за неуплату штрафа на транспорте

Оставление престарелых в больницах - преступление?

Multibanco или Visa?

Débitos diretos: будьте внимательны!

ЭТО ИНТЕРЕСНО Идеальное место для миллениалов

«Города для миллениалов»

Биткоин - это что?

Фиджетом по нервам

Крупный логотип

Лучший злодей

Революция в стоматологии - нанопломбы

Идея, которая вас прославит И многое другое!..

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ЭКСКЛЮЗИВ

12 райских уголков, которые не найдешь на карте

По всей стране, вдалеке от мест массового туризма, спрятались небольшие городки и поселки, поражающие своей красотой. Это может быть крошечная деревня на горном склоне или живописный городок, оставшийся незамеченным вдалеке от крупных туристических путей.

Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 724, март 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.