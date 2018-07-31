«СЛОВО» № 729. Август 2018 г.

Вторник, 31 Июль 2018 Португалия Португалия Анонсы газет Популярные материалы

«СЛОВО» № 729. Август 2018 г.

Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 729. Август 2018 г.

АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

ЗАКОНОПРОЕКТ

  • Почему не любят коллекторы
  • Вход с собакой в рестораны - разрешен
  • Отпуск за свой счет
  • О досрочном погашении кредитов
  • Сам себе издатель: это реально
  • О выплате долгов перед Segurança Social
  • Налоговая инспекция возвращает штрафы
  • Меньше поездов в час пик
  • Изменен закон о гражданстве
  • Легализоваться будет легче

ОТКРЫВАЕМ ПОРТУГАЛИЮ

  • Национальное шоссе EN-2 - португальский Route 66
  • Больше, чем пляжи: аквапарки Португалии 

ПОРТУГАЛИЯ      

  • Афиша: август
  • Прощай, Бруну, или Что будет со «Спортингом»
  • Португалия первой создала паспорт для слепых
  • Пенсии - повышаются
  • Перерасчет пенсий
  • Право на досрочные пенсии
  • Усиливается контроль на дорогах
  • Средства на стерилизацию
  • Какой будет минимальная зарплата
  • Прощайте, одноразовые тарелки
  • Мошенничество с банковскими переводами
  • Убил за 500 евро...
  • «Остерегайтесь карманников»
  • Самые богатые португальцы
  • Доходы большинства казино - растут
  • Возврат по спред
  • Где цены на жилье - доступнее
  • Самый дешевый супермаркет
  • Закрывается легендарная кондитерская
  • «Новый образ» храма
  • Чай с Азор борется с болезнью Альцгеймера
  • «Не будьте таким, как Неймар»

 

И многое другое!..

Кроме новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.

Читайте «Слово», будьте в курсе событий! 

 ЭКСКЛЮЗИВ

Сам себе издатель: это реально

Полезные советы для тех, кто мечтает однажды опубликовать свою книгу.

Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 729, август 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалец Роналду проведет первую тренировку в "Ювентусе"

      Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прибыл на базу клуба и во вторник проведет первую тренировку в составе новой команды.

      Подробнее

    • «СЛОВО» № 729. Август 2018 г.

      Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 729. Август 2018 г.

      Подробнее

    • Испанцы избегают популярных туристических направлений

      76,4% испанцев предпочитают во время отпуска отправляться в места, где мало туристов.

      Подробнее

    • В 2019 году в Испании и мире подорожают отели и авиабилеты

      Динамика роста мировой экономики и повышение цен на нефть спровоцируют в 2019 году повышение цен в гостиничном секторе на 3,7% и секторе авиаперелетов на 2,6%.

      Подробнее

    • Итальянский корабль подобрал мигрантов и вернул их в Ливию

      Подобный случай стал первым в истории европейского миграционного кризиса.

      Подробнее

    • В Италии предлагают работу мечты любителям шоколада

      Известная итальянская компания Ferrero впервые в истории ищет дегустаторов шоколадной пасты «Нутелла» без опыта работы.

      Подробнее

    • Фото в соцсетях помогло опознать умершего богача

      Пропавшего французского лыжника Анри Ле Масне (Henri Le Masne) опознали спустя 64 года благодаря записи в Facebook.

      Подробнее

    • Бездомный счастливчик

      Бездомный вышел на улицу в поисках работы и получил сотни предложений.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda