«СЛОВО» № 729. Август 2018 г.
Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 729. Август 2018 г.
АНОНС
Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».
ЗАКОНОПРОЕКТ
- Почему не любят коллекторы
- Вход с собакой в рестораны - разрешен
- Отпуск за свой счет
- О досрочном погашении кредитов
- Сам себе издатель: это реально
- О выплате долгов перед Segurança Social
- Налоговая инспекция возвращает штрафы
- Меньше поездов в час пик
- Изменен закон о гражданстве
- Легализоваться будет легче
ОТКРЫВАЕМ ПОРТУГАЛИЮ
- Национальное шоссе EN-2 - португальский Route 66
- Больше, чем пляжи: аквапарки Португалии
ПОРТУГАЛИЯ
- Афиша: август
- Прощай, Бруну, или Что будет со «Спортингом»
- Португалия первой создала паспорт для слепых
- Пенсии - повышаются
- Перерасчет пенсий
- Право на досрочные пенсии
- Усиливается контроль на дорогах
- Средства на стерилизацию
- Какой будет минимальная зарплата
- Прощайте, одноразовые тарелки
- Мошенничество с банковскими переводами
- Убил за 500 евро...
- «Остерегайтесь карманников»
- Самые богатые португальцы
- Доходы большинства казино - растут
- Возврат по спред
- Где цены на жилье - доступнее
- Самый дешевый супермаркет
- Закрывается легендарная кондитерская
- «Новый образ» храма
- Чай с Азор борется с болезнью Альцгеймера
- «Не будьте таким, как Неймар»
Кроме новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.
Читайте «Слово», будьте в курсе событий!
ЭКСКЛЮЗИВ
Сам себе издатель: это реально
Полезные советы для тех, кто мечтает однажды опубликовать свою книгу.
Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 729, август 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.
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