АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

ЗАКОНОПРОЕКТ

Почему не любят коллекторы

Вход с собакой в рестораны - разрешен

Отпуск за свой счет

О досрочном погашении кредитов

Сам себе издатель: это реально

О выплате долгов перед Segurança Social

Налоговая инспекция возвращает штрафы

Меньше поездов в час пик

Изменен закон о гражданстве

Легализоваться будет легче

ОТКРЫВАЕМ ПОРТУГАЛИЮ

Национальное шоссе EN-2 - португальский Route 66

Больше, чем пляжи: аквапарки Португалии

ПОРТУГАЛИЯ

Афиша: август

Прощай, Бруну, или Что будет со «Спортингом»

Португалия первой создала паспорт для слепых

Пенсии - повышаются

Перерасчет пенсий

Право на досрочные пенсии

Усиливается контроль на дорогах

Средства на стерилизацию

Какой будет минимальная зарплата

Прощайте, одноразовые тарелки

Мошенничество с банковскими переводами

Убил за 500 евро...

«Остерегайтесь карманников»

Самые богатые португальцы

Доходы большинства казино - растут

Возврат по спред

Где цены на жилье - доступнее

Самый дешевый супермаркет

Закрывается легендарная кондитерская

«Новый образ» храма

Чай с Азор борется с болезнью Альцгеймера

«Не будьте таким, как Неймар»

И многое другое!..

Кроме новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.

Читайте «Слово», будьте в курсе событий!

ЭКСКЛЮЗИВ

Сам себе издатель: это реально

Полезные советы для тех, кто мечтает однажды опубликовать свою книгу.

Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 729, август 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.