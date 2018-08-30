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ЗАКОНОПРОЕКТ

Правила для банковских чеков

Выгодно ли переводить кредит в другой банк

Комиссионные в банкоматах: «виновата» карта?

Жертвы домашнего насилия

К коллективному увольнению прибегают все чаще

ОТКРЫВАЕМ ПОРТУГАЛИЮ

Отдых в горах: 10 португальских вариантов

История португальских мостовых: все началось из-за носорога

ПОРТУГАЛИЯ

Моншик: земляничные деревья в огне, но люди в безопасности

Афиша: сентябрь

Автомобили подорожают?

Автомобильное производство - на полных парах

Как заработать балл на водительских правах

Рост инфляции ускоряется

Инвестиции в солнечную энергию

Впереди Греции

Юбилей министерства

Опасные собаки

2018 год станет рекордным по числу смертей?

200 кг осьминога

Университет Коимбры выбыл из рейтинга

Все больше брошенных животных

Лиссабон опередил Рим

Проблемы с вывозом мусора

Больше звонков в скорую

Беспилотник - спасатель на пляже

Рыбные консервы - пища для здоровья

Главные причины болезней

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ЭКСКЛЮЗИВ

Отдых в горах: 10 португальских вариантов

Хочется сделать паузу в работе и подыскать необычное место для отдыха? Посмотрите на эту десятку самых притягательных горных хребтов Португалии. Это не только ландшафты небывалой красоты, но и идеальные места для отдыха в контакте с природой.

Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 730, сентябрь 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.