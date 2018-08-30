«СЛОВО» № 730. Сентябрь 2018 г.

Четверг, 30 Август 2018 Португалия Португалия Анонсы газет Популярные материалы

«СЛОВО» № 730. Сентябрь 2018 г.

Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 730. Сентябрь 2018 г.

АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

ЗАКОНОПРОЕКТ

  • Правила для банковских чеков
  • Выгодно ли переводить кредит в другой банк
  • Комиссионные в банкоматах: «виновата» карта?
  • Жертвы домашнего насилия
  • К коллективному увольнению прибегают все чаще

ОТКРЫВАЕМ ПОРТУГАЛИЮ

  • Отдых в горах: 10 португальских вариантов
  • История португальских мостовых: все началось из-за носорога

ПОРТУГАЛИЯ      

  • Моншик: земляничные деревья в огне, но люди в безопасности
  • Афиша: сентябрь
  • Автомобили подорожают?
  • Автомобильное производство - на полных парах
  • Как заработать балл на водительских правах
  • Рост инфляции ускоряется
  • Инвестиции в солнечную энергию
  • Впереди Греции
  • Юбилей министерства
  • Опасные собаки
  • 2018 год станет рекордным по числу смертей?
  • 200 кг осьминога
  • Университет Коимбры выбыл из рейтинга
  • Все больше брошенных животных
  • Лиссабон опередил Рим
  • Проблемы с вывозом мусора
  • Больше звонков в скорую
  • Беспилотник - спасатель на пляже
  • Рыбные консервы - пища для здоровья
  • Главные причины болезней
И многое другое!..

Кроме новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.

Читайте «Слово», будьте в курсе событий! 

 ЭКСКЛЮЗИВ

Отдых в горах: 10 португальских вариантов

Хочется сделать паузу в работе и подыскать необычное место для отдыха? Посмотрите на эту десятку самых притягательных горных хребтов Португалии. Это не только ландшафты небывалой красоты, но и идеальные места для отдыха в контакте с природой.

Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 730, сентябрь 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.

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