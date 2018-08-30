«СЛОВО» № 730. Сентябрь 2018 г.
Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 730. Сентябрь 2018 г.
АНОНС
Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».
ЗАКОНОПРОЕКТ
- Правила для банковских чеков
- Выгодно ли переводить кредит в другой банк
- Комиссионные в банкоматах: «виновата» карта?
- Жертвы домашнего насилия
- К коллективному увольнению прибегают все чаще
ОТКРЫВАЕМ ПОРТУГАЛИЮ
- Отдых в горах: 10 португальских вариантов
- История португальских мостовых: все началось из-за носорога
ПОРТУГАЛИЯ
- Моншик: земляничные деревья в огне, но люди в безопасности
- Афиша: сентябрь
- Автомобили подорожают?
- Автомобильное производство - на полных парах
- Как заработать балл на водительских правах
- Рост инфляции ускоряется
- Инвестиции в солнечную энергию
- Впереди Греции
- Юбилей министерства
- Опасные собаки
- 2018 год станет рекордным по числу смертей?
- 200 кг осьминога
- Университет Коимбры выбыл из рейтинга
- Все больше брошенных животных
- Лиссабон опередил Рим
- Проблемы с вывозом мусора
- Больше звонков в скорую
- Беспилотник - спасатель на пляже
- Рыбные консервы - пища для здоровья
- Главные причины болезней
Кроме новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.
Читайте «Слово», будьте в курсе событий!
ЭКСКЛЮЗИВ
Отдых в горах: 10 португальских вариантов
Хочется сделать паузу в работе и подыскать необычное место для отдыха? Посмотрите на эту десятку самых притягательных горных хребтов Португалии. Это не только ландшафты небывалой красоты, но и идеальные места для отдыха в контакте с природой.
Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 730, сентябрь 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.
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