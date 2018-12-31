«СЛОВО» № 734. Январь 2019 г.
Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 734. Январь 2019 г.
АНОНС
Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».
ПРАВОВОЙ ГИД
- Отсутствие на работе по вопросам здоровья
- Консультацию в госпитале лучше не пропускать
- Нюансы страхования жизни
- Медицинское страхование и IRS
- Testamento vital: все в ваших руках
- Полиция больше не сможет штрафовать велосипедистов
РАЗНОЕ
- Правильная девочка: Тейлор Свифт
- Высокооплачиваемые певицы мира-2018
- Как меняется жизнь: 6 технологических трендов
- Из жизни звезд: Ральф Лорен
- Худший фильм года
- Гороскоп: финансовый успех
- На каких подушках лучше спать
ПОРТУГАЛИЯ
- Афиша: январь
- 7 великих загадок истории Португалии
- Segurança Social: цифры и меры-2019
- Задержки в выплате пенсий
- Новые рабочие места
- А я еду за... деньгами
- Арест и депортация
- Португальцы опередили британцев
- Рекорд по посещению туристами
- Изменения в пенсионном плане
- Подарок на Рождество
- Общественный транспорт - подорожает
- Цены на свет
- Новые зарплата и пенсии
- Повышение цен-2019
- Новая Loja do Cidadão
- Как не потерять освобождение от IMI
- Штрафы для арендодателей
- «Новый год - новая жизнь»
- Монастырь Алкобаса - отреставрируют
- Возможности для отдыха
Кроме новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.
Читайте «Слово», будьте в курсе событий!
ЭКСКЛЮЗИВ
Рабелуш: история знаменитых лодок Дору
Лодки рабелуш - один из самых известных символов Порту, они являются отражением героической борьбы человека против явлений природы.
Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 734, январь 2019 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.