АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

ПРАВОВОЙ ГИД

Отсутствие на работе по вопросам здоровья

Консультацию в госпитале лучше не пропускать

Нюансы страхования жизни

Медицинское страхование и IRS

Testamento vital: все в ваших руках

Полиция больше не сможет штрафовать велосипедистов

РАЗНОЕ

Правильная девочка: Тейлор Свифт

Высокооплачиваемые певицы мира-2018

Как меняется жизнь: 6 технологических трендов

Из жизни звезд: Ральф Лорен

Худший фильм года

Гороскоп: финансовый успех

На каких подушках лучше спать

ПОРТУГАЛИЯ

Афиша: январь

7 великих загадок истории Португалии

Segurança Social: цифры и меры-2019

Задержки в выплате пенсий

Новые рабочие места

А я еду за... деньгами

Арест и депортация

Португальцы опередили британцев

Рекорд по посещению туристами

Изменения в пенсионном плане

Подарок на Рождество

Общественный транспорт - подорожает

Цены на свет

Новые зарплата и пенсии

Повышение цен-2019

Новая Loja do Cidadão

Как не потерять освобождение от IMI

Штрафы для арендодателей

«Новый год - новая жизнь»

Монастырь Алкобаса - отреставрируют

Возможности для отдыха

И многое другое!..

Кроме новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.

Читайте «Слово», будьте в курсе событий!

ЭКСКЛЮЗИВ

Рабелуш: история знаменитых лодок Дору

Лодки рабелуш - один из самых известных символов Порту, они являются отражением героической борьбы человека против явлений природы.

Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 734, январь 2019 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.