«СЛОВО» № 734. Январь 2019 г.

Понедельник, 31 Декабрь 2018 Португалия Португалия Анонсы газет

«СЛОВО» № 734. Январь 2019 г.

Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 734. Январь 2019 г.

АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

ПРАВОВОЙ ГИД

  • Отсутствие на работе по вопросам здоровья
  • Консультацию в госпитале лучше не пропускать
  • Нюансы страхования жизни
  • Медицинское страхование и IRS
  • Testamento vital: все в ваших руках 
  • Полиция больше не сможет штрафовать велосипедистов

РАЗНОЕ 

  • Правильная девочка: Тейлор Свифт 
  • Высокооплачиваемые певицы мира-2018
  • Как меняется жизнь: 6 технологических трендов
  • Из жизни звезд: Ральф Лорен
  • Худший фильм года
  • Гороскоп: финансовый успех
  • На каких подушках лучше спать

ПОРТУГАЛИЯ      

  • Афиша: январь
  • 7 великих загадок истории Португалии
  • Segurança Social: цифры и меры-2019 
  • Задержки в выплате пенсий
  • Новые рабочие места 
  • А я еду за... деньгами
  • Арест и депортация
  • Португальцы опередили британцев
  • Рекорд по посещению туристами
  • Изменения в пенсионном плане 
  • Подарок на Рождество
  • Общественный транспорт - подорожает
  • Цены на свет 
  • Новые зарплата и пенсии
  • Повышение цен-2019
  • Новая Loja do Cidadão 
  • Как не потерять освобождение от IMI
  • Штрафы для арендодателей 
  •  «Новый год - новая жизнь»
  • Монастырь Алкобаса - отреставрируют
  • Возможности для отдыха
И многое другое!..

Кроме новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.

Читайте «Слово», будьте в курсе событий! 

 ЭКСКЛЮЗИВ

Рабелуш: история знаменитых лодок Дору

Лодки рабелуш - один из самых известных символов Порту, они являются отражением героической борьбы человека против явлений природы.

Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 734, январь 2019 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.

Отсутствие на работе по вопросам здоровья

Консультацию в госпитале лучше не пропускать

Нюансы страхования жизни

Медицинское страхование и IRS

Testamento vital: все в ваших руках

Полиция больше не сможет штрафовать велосипедистов

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья