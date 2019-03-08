АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

ПРАВОВОЙ ГИД

Расизм не пройдет?

Урегулирование споров - во внесудебном порядке

Кредит: дать или не дать

Что влияет на решение банков

Ограничения на предоставление кредитов

Что изменилось для владельцев недвижимости

Программа доступной аренды

Пропали документы и банковские карты… Что делать?

Жалобы на энергетиков

ДОСУГ

Афиша: март

12 достопримечательностей Португалии, от которых бегут в ужасе

«Обедайте и ужинайте с нами»!

Туристы заплатят за посещение Фару

Новый рейс из Фару

Пластиковый мусор в реке Дору

Как зарабатывали в детстве создатели Amazon, IKEA и других успешных компаний

ПОРТУГАЛИЯ

Пыталась похитить новорожденного…

Жертвы домашнего насилия

Опасные дроны в аэропортах

«Дипломат с миллионами»

Спецслужбы предотвратили теракт

Доказал отцовство после смерти…

Лже-сотрудники Собеса

Педофилия - не помеха?

Лучший город по качеству жизни

Одна из самых дешевых стран для отпуска

ВОЗ: португальцы стали пить

Новые предприятия - где и сколько

Сколько тратят на алкоголь

Продажи автомобилей растут

Безработных стало больше

Иммигранты из бразилии

Государству - больше половины

Средняя зарплата

«Инъекции» в банковский сектор

Деньги на ветер

Minipreço - в руках россиянина

Расходы на пособия - выше среднего

Трудовые договоры - с нарушениями

Увольняют сразу многих

Рекордный доход за счет IMT

500 сделок

Туризм на севере Португалии

И многое другое!..

Кроме новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.

Читайте «Слово», будьте в курсе событий!

ЭКСКЛЮЗИВ

Пропали документы... Что делать?

Всем стоит знать, как правильно действовать и куда обращаться в случае утери или кражи документов, банковских карт и других личных вещей.

Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 736, март 2019 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.