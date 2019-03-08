«СЛОВО» № 736. Март 2019 г.

Пятница, 08 Март 2019 Португалия Португалия Анонсы газет

«СЛОВО» № 736. Март 2019 г.

Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 736. Март 2019 г.

АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

ПРАВОВОЙ ГИД

  • Расизм не пройдет?
  • Урегулирование споров - во внесудебном порядке
  • Кредит: дать или не дать
  • Что влияет на решение банков
  • Ограничения на предоставление кредитов
  • Что изменилось для владельцев недвижимости
  • Программа доступной аренды
  • Пропали документы и банковские карты… Что делать?
  • Жалобы на энергетиков

ДОСУГ

  • Афиша: март
  • 12 достопримечательностей Португалии, от которых бегут в ужасе 
  • «Обедайте и ужинайте с нами»!
  • Туристы заплатят за посещение Фару
  • Новый рейс из Фару
  • Пластиковый мусор в реке Дору
  • Как зарабатывали в детстве создатели Amazon, IKEA и других успешных компаний

ПОРТУГАЛИЯ      

  • Пыталась похитить новорожденного…
  • Жертвы домашнего насилия
  • Опасные дроны в аэропортах
  • «Дипломат с миллионами»
  • Спецслужбы предотвратили теракт
  • Доказал отцовство после смерти…
  • Лже-сотрудники Собеса
  • Педофилия - не помеха?
  • Лучший город по качеству жизни
  • Одна из самых дешевых стран для отпуска
  • ВОЗ: португальцы стали пить
  • Новые предприятия - где и сколько
  • Сколько тратят на алкоголь
  • Продажи автомобилей растут
  • Безработных стало больше
  • Иммигранты из бразилии
  • Государству - больше половины
  • Средняя зарплата
  • «Инъекции» в банковский сектор
  • Деньги на ветер
  • Minipreço - в руках россиянина
  • Расходы на пособия - выше среднего
  • Трудовые договоры - с нарушениями
  • Увольняют сразу многих
  • Рекордный доход за счет IMT
  • 500 сделок
  • Туризм на севере Португалии
И многое другое!..

Кроме новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.

Читайте «Слово», будьте в курсе событий! 

 ЭКСКЛЮЗИВ

Пропали документы... Что делать?

Всем стоит знать, как правильно действовать и куда обращаться в случае утери или кражи документов, банковских карт и других личных вещей.

Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 736, март 2019 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.

Отсутствие на работе по вопросам здоровья

Консультацию в госпитале лучше не пропускать

Нюансы страхования жизни

Медицинское страхование и IRS

Testamento vital: все в ваших руках

Полиция больше не сможет штрафовать велосипедистов

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья