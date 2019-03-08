«СЛОВО» № 736. Март 2019 г.
Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 736. Март 2019 г.
АНОНС
Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».
ПРАВОВОЙ ГИД
- Расизм не пройдет?
- Урегулирование споров - во внесудебном порядке
- Кредит: дать или не дать
- Что влияет на решение банков
- Ограничения на предоставление кредитов
- Что изменилось для владельцев недвижимости
- Программа доступной аренды
- Пропали документы и банковские карты… Что делать?
- Жалобы на энергетиков
ДОСУГ
- Афиша: март
- 12 достопримечательностей Португалии, от которых бегут в ужасе
- «Обедайте и ужинайте с нами»!
- Туристы заплатят за посещение Фару
- Новый рейс из Фару
- Пластиковый мусор в реке Дору
- Как зарабатывали в детстве создатели Amazon, IKEA и других успешных компаний
ПОРТУГАЛИЯ
- Пыталась похитить новорожденного…
- Жертвы домашнего насилия
- Опасные дроны в аэропортах
- «Дипломат с миллионами»
- Спецслужбы предотвратили теракт
- Доказал отцовство после смерти…
- Лже-сотрудники Собеса
- Педофилия - не помеха?
- Лучший город по качеству жизни
- Одна из самых дешевых стран для отпуска
- ВОЗ: португальцы стали пить
- Новые предприятия - где и сколько
- Сколько тратят на алкоголь
- Продажи автомобилей растут
- Безработных стало больше
- Иммигранты из бразилии
- Государству - больше половины
- Средняя зарплата
- «Инъекции» в банковский сектор
- Деньги на ветер
- Minipreço - в руках россиянина
- Расходы на пособия - выше среднего
- Трудовые договоры - с нарушениями
- Увольняют сразу многих
- Рекордный доход за счет IMT
- 500 сделок
- Туризм на севере Португалии
Кроме новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.
Читайте «Слово», будьте в курсе событий!
ЭКСКЛЮЗИВ
Пропали документы... Что делать?
Всем стоит знать, как правильно действовать и куда обращаться в случае утери или кражи документов, банковских карт и других личных вещей.
Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 736, март 2019 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.