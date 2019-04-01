«СЛОВО» № 737. Апрель 2019 г.

Понедельник, 01 Апрель 2019 Португалия Португалия Анонсы газет

«СЛОВО» № 737. Апрель 2019 г.

Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 737. Апрель 2019 г.

АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

ПРАВОВОЙ ГИД

  • Изменения в подаче IRS
  • Основные налоговые вычеты в IRS за 2018 год
  • Компенсации из FGS
  • Налоговые вычеты для ареНдодателей
  • Изменения в формулярах

ДОСУГ

  • Афиша: Апрель
  • 5 самых красивых библиотек Португалии
  • 15 интересныхфактов о Революции гвоздик
  • Доходы от туризма в Лиссабоне
  • Туристический налог в Синтре
  • Сериало пропавшей в Алгарве девочке
  • Гороскоп, который сбывается

ПОРТУГАЛИЯ      

  • Португалец против Huawei
  • SEF проверил спортивные клубы
  • Новый тип виз - «зеленые визы»
  • Самый пожилойзаключеННый
  • Лиссабон - один из самых безопасных городов
  • Самая дружественная для квир-туристов
  • Португалия- в списке самых здоровых странмира
  • Лиссабон и Алгарве - в числе лидеров
  • Объем инвестиций от «золотых виз» сократился
  • Строителей стало меньше
  • Продажи жилья достигли 12% ВВП
  • Сколько зарабатывают банкиры
  • Новые проездные
  • Не хватает иммиграНтов?
  • Пенсии умершим...
  • Число безработных резко сократилось
  • Гражданство просят чаще
  • А оплатить - потом...
  • Штраф за нелегалов
  • Сколько стоит «квадрат»
  • Лиссабон опередил Барселону
  • Цены на жилье
  • Leroy Merlin и AKI - объединяются
  • Строители - уездают
  • Дорогие автомобили 
  • Женщиныв руководстве
  • От Портимау до Гвианы
  • Встречайте Nónio!
  • Опасный фарш
  • Завтрак теперь не главный
  • Диетологи обеспокоены модой на продукты без глютена
И многое другое!..

Кроме новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.

Читайте «Слово», будьте в курсе событий! 

 ЭКСКЛЮЗИВ

15 интересных фактов о Революции гвоздик

Революция, которая началась со спущенного колеса, навсегда изменила Португалию. 25 апреля 1974 года в стране произошла Революция гвоздик. Мирный переворот был совершен без кровопролития, и это поразило мир.

Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 737, апрель 2019 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.

Отсутствие на работе по вопросам здоровья

Консультацию в госпитале лучше не пропускать

Нюансы страхования жизни

Медицинское страхование и IRS

Testamento vital: все в ваших руках

Полиция больше не сможет штрафовать велосипедистов

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья