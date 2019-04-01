АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

ПРАВОВОЙ ГИД

Изменения в подаче IRS

Основные налоговые вычеты в IRS за 2018 год

Компенсации из FGS

Налоговые вычеты для ареНдодателей

Изменения в формулярах

ДОСУГ

Афиша: Апрель

5 самых красивых библиотек Португалии

15 интересныхфактов о Революции гвоздик

Доходы от туризма в Лиссабоне

Туристический налог в Синтре

Сериало пропавшей в Алгарве девочке

Гороскоп, который сбывается

ПОРТУГАЛИЯ

Португалец против Huawei

SEF проверил спортивные клубы

Новый тип виз - «зеленые визы»

Самый пожилойзаключеННый

Лиссабон - один из самых безопасных городов

Самая дружественная для квир-туристов

Португалия- в списке самых здоровых странмира

Лиссабон и Алгарве - в числе лидеров

Объем инвестиций от «золотых виз» сократился

Строителей стало меньше

Продажи жилья достигли 12% ВВП

Сколько зарабатывают банкиры

Новые проездные

Не хватает иммиграНтов?

Пенсии умершим...

Число безработных резко сократилось

Гражданство просят чаще

А оплатить - потом...

Штраф за нелегалов

Сколько стоит «квадрат»

Лиссабон опередил Барселону

Цены на жилье

Leroy Merlin и AKI - объединяются

Строители - уездают

Дорогие автомобили

Женщиныв руководстве

От Портимау до Гвианы

Встречайте Nónio!

Опасный фарш

Завтрак теперь не главный

Диетологи обеспокоены модой на продукты без глютена

И многое другое!..

Кроме новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.

Читайте «Слово», будьте в курсе событий!

ЭКСКЛЮЗИВ

15 интересных фактов о Революции гвоздик

Революция, которая началась со спущенного колеса, навсегда изменила Португалию. 25 апреля 1974 года в стране произошла Революция гвоздик. Мирный переворот был совершен без кровопролития, и это поразило мир.

Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 737, апрель 2019 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.