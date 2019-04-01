«СЛОВО» № 737. Апрель 2019 г.
Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 737. Апрель 2019 г.
АНОНС
Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».
ПРАВОВОЙ ГИД
- Изменения в подаче IRS
- Основные налоговые вычеты в IRS за 2018 год
- Компенсации из FGS
- Налоговые вычеты для ареНдодателей
- Изменения в формулярах
ДОСУГ
- Афиша: Апрель
- 5 самых красивых библиотек Португалии
- 15 интересныхфактов о Революции гвоздик
- Доходы от туризма в Лиссабоне
- Туристический налог в Синтре
- Сериало пропавшей в Алгарве девочке
- Гороскоп, который сбывается
ПОРТУГАЛИЯ
- Португалец против Huawei
- SEF проверил спортивные клубы
- Новый тип виз - «зеленые визы»
- Самый пожилойзаключеННый
- Лиссабон - один из самых безопасных городов
- Самая дружественная для квир-туристов
- Португалия- в списке самых здоровых странмира
- Лиссабон и Алгарве - в числе лидеров
- Объем инвестиций от «золотых виз» сократился
- Строителей стало меньше
- Продажи жилья достигли 12% ВВП
- Сколько зарабатывают банкиры
- Новые проездные
- Не хватает иммиграНтов?
- Пенсии умершим...
- Число безработных резко сократилось
- Гражданство просят чаще
- А оплатить - потом...
- Штраф за нелегалов
- Сколько стоит «квадрат»
- Лиссабон опередил Барселону
- Цены на жилье
- Leroy Merlin и AKI - объединяются
- Строители - уездают
- Дорогие автомобили
- Женщиныв руководстве
- От Портимау до Гвианы
- Встречайте Nónio!
- Опасный фарш
- Завтрак теперь не главный
- Диетологи обеспокоены модой на продукты без глютена
Кроме новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.
Читайте «Слово», будьте в курсе событий!
ЭКСКЛЮЗИВ
15 интересных фактов о Революции гвоздик
Революция, которая началась со спущенного колеса, навсегда изменила Португалию. 25 апреля 1974 года в стране произошла Революция гвоздик. Мирный переворот был совершен без кровопролития, и это поразило мир.
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