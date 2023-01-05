Португалия: сколько экзаменов необходимо поступающим в вузы?

Модель доступа в этом году, останется неизменной и будет применяться очень прогрессивно.

Студенты, которые хотят продолжить обучение, должны будут пройти тест на португальском языке.

Всего студенты должны будут сдать четыре национальных экзамена, чтобы подать заявку на получение высшего образования.

Португальский язык является обязательным, а остальные три теста определяются учебными заведениями, в которые они собираются поступать, сообщило министерство.

Проект «Доступ к высшему образованию» находится на завершающей стадии и будет применяться «очень прогрессивно», «не беспокоя школы, студентов или семьи», заявил государственный секретарь по высшему образованию Педро Тейшейра.

В этом году модель доступа останется неизменной, продолжая применять правила, которые были определены во время covid-19.

Единственная мера пандемии, которая останется на ближайшие несколько лет, - это окончание обязательных экзаменов, подтверждающих завершение среднего образования, которые требуются только для тех, кто хочет поступить в высшие учебные заведения.

Еще одним нововведением, которое пока не вступит в силу, может стать увеличение веса общегосударственных экзаменов с около 45% минимум до 50% и максимум от 60 до 65% , чтобы немного усилить вес экзаменов здесь.

Госсекретарь заявил, что экзамены играют «регулирующую роль и обеспечивают некоторую сопоставимость, некоторую социальную справедливость», поскольку соревнуются учащиеся со всей страны и из всех типов школ, где оценки могут сильно различаться.

«Мы наблюдаем, что по предметам, по которым есть экзамен, стандартное поведение оценок ближе друг к другу, как между разными регионами страны, так и между государственными и частными школами», - добавил он.