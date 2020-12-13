Более трети португальцев не хотят делать прививку от Covid-19

Воскресенье, 13 Декабрь 2020 Португалия Португалия Правовая защита соотечественников

Более трети португальцев не хотят делать прививку от Covid-19

48,5% респондентов ответили «да», 37,2% - «нет» и 14,3% сомневаются.

Согласно исследованию Eurosondage, более трети португальцев говорят, что не хотят делать прививку от Covid-19, потому что не верят в эффективность препарата, который, как ожидается, поступит в Португалию в январе.

На вопрос «когда появится вакцина против Covid-19, поверите ли вы в нее и будете ли вы вакцинированы?» 48,5% респондентов ответили «да», 37,2% «нет» и 14,3% сомневаются, не знают или не хотят раскрывать, что они будут делать.

В исследовании Eurosondage для Porto Canal и еженедельника Sol отмечено, что 37,2% женщин выступают против вакцины, а среди мужчин этот процент немного меньше - 36,9%. Среди мужчин вакцина пользуется большей поддержкой (49%), чем среди женщин (48%). Eurosondagem не разделял ответы на этот вопрос по возрастным группам.

Исследование Eurosondage проводилось с использованием 1020 телефонных интервью, максимальная ошибка 3,07% для степени вероятности 95%.

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