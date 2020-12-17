Число безработных, охваченных службой занятости, сокращается

В ноябре количество безработных в IEFP сократилось на 1,3%, до 398 287 человек . Таким образом, ноябрь стал вторым месяцем подряд, в котором количество безработных уменьшалось.

Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных в центрах занятости увеличилось более чем на 30%.

Пандемия коронавируса потрясла рынок труда. В марте, когда в Португалии были зарегистрированы первые случаи Covid-19, количество зарегистрированных в IEFP выросло на 9,8%. Апрель и май принесли еще больший рост.

Что касается эволюции безработицы в различных секторах деятельности, IEFP поясняет: «Самый резкий процентный рост наблюдался в сегменте «Размещение, общественное питание и тому подобное»(+59,0%), «Транспорт и хранение» (+47,0%) и «Недвижимость, административные и вспомогательные услуги» (+ 43,7%).

Во вторичном секторе выросли «Производство кожи и изделий из нее» (+61,3%), «Производство автомобилей, комплектующих и другого транспортного оборудования» (+40,0%) и «Швейная промышленность» (+30,4%)».