Что такое pagamentos por сonta de IRS

Вторник, 08 Май 2018 Португалия Португалия Правовая защита соотечественников

Что такое pagamentos por сonta de IRS

Pagamentos por сonta de IRS (платежи в счет подоходного налога) - это своего рода заблаговременная уплата вами части положенного подоходного налога, которой государство страхует само себя.

Она или дополняет, или замещает retenções na fonte (авансовые платежи. Независимых работников, особенно тех, кто зарабатывает меньше 10 тыс. евро в год и не осуществляет выплаты retenções na fonte, начиная с третьего года деятельности может ждать «сюрприз» от налоговых органов, которые могут обязать производить три рagamentos por сonta в год).

Следовательно, если вы открыли свою деятельность в 2015 году, то можете получить три извещения об уплате pagamentos por conta в 2018-м - в июне, августе и сентябре (оплата должна быть произведена, соответственно, до 20 июля, до 20 сентября и до 20 декабря). Сумму к уплате (она одинаковая в течение года и составляет 1/3 от 75% налога, насчитанного вам в предпоследнем году) определяют сами налоговые органы - исходя из заработка, полученного в предпоследнем году. Данная сумма указывается в nota de liquidação dо imposto года, предшествующего тому, в котором она должны быть выплачена. 

К примеру, сумма к оплате в 2018 году указывается в nota de liquidação dо imposto за 2016 год, полученной в 2017 году. Заплатить можно в Tesouraria de Finanças, на почте, в банкоматах. Если сумма меньше 50 евро, то налоговые органы не обязывают ее выплачивать. Так же как и retenções na fonte, рagamentos por сonta вычитаются из подоходного налога. Для этого отметьте в строке 7 приложения В выплаченную сумму. Выплаты pagamentos por сonta можно прекратить, если из ваших документов следует, что их сумма и сумма произведенных retenções na fonte равна или превышает размер подоходного налога (IRS), который вы должны заплатить.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Премьера фильма «Собибор» в Лиссабоне

      Премьера фильма «Собибор» в Лиссабоне состоиться 10 мая в кинотеатре «Cinema São Jorge».

      Подробнее

    • Португалия: Лиссабон встречает гостей «Евровидения»

      Информацию обнародовала интернет-платформа бронирования Airbnb.

      Подробнее

    • В Испании выбрали самого красивого мужчину 2018 года

      Хесус Кольядо из Вальядолида был признан самым красивым мужчиной Испании этого года.

      Подробнее

    • Испания: Facebook будет бороться с фейковыми новостями из Барселоны

      Facebook откроет в Барселоне центр, который будет специализироваться на отслеживании «фальшивых новостей» и предотвращении их распространения через социальную сеть.

      Подробнее

    • Италия: Папа Римский продаст свой Lamborghini

      Автомобиль Lamborghini Huracan, принадлежащий Папе Римскому Франциску, будет выставлен на продажу аукционным домом Sotheby's 12 мая.

      Подробнее

    • Манчини договорился о должности в сборной Италии

      Главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини близок к тому, чтобы возглавить национальную сборную Италии по футболу.

      Подробнее

    • Одного из руководителей Китая посадили пожизненно за взятки

      В Китае к пожизненному заключению по обвинению в коррупции приговорили одного из руководителей страны, бывшего члена политбюро Коммунистической партии (КПК) Сунь Чжэнцая.

      Подробнее

    • Илон Маск появился с новой девушкой

      Илон Маск начал тайно встречаться с певицей Граймс.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе