Что такое pagamentos por сonta de IRS
Pagamentos por сonta de IRS (платежи в счет подоходного налога) - это своего рода заблаговременная уплата вами части положенного подоходного налога, которой государство страхует само себя.
Она или дополняет, или замещает retenções na fonte (авансовые платежи. Независимых работников, особенно тех, кто зарабатывает меньше 10 тыс. евро в год и не осуществляет выплаты retenções na fonte, начиная с третьего года деятельности может ждать «сюрприз» от налоговых органов, которые могут обязать производить три рagamentos por сonta в год).
Следовательно, если вы открыли свою деятельность в 2015 году, то можете получить три извещения об уплате pagamentos por conta в 2018-м - в июне, августе и сентябре (оплата должна быть произведена, соответственно, до 20 июля, до 20 сентября и до 20 декабря). Сумму к уплате (она одинаковая в течение года и составляет 1/3 от 75% налога, насчитанного вам в предпоследнем году) определяют сами налоговые органы - исходя из заработка, полученного в предпоследнем году. Данная сумма указывается в nota de liquidação dо imposto года, предшествующего тому, в котором она должны быть выплачена.
К примеру, сумма к оплате в 2018 году указывается в nota de liquidação dо imposto за 2016 год, полученной в 2017 году. Заплатить можно в Tesouraria de Finanças, на почте, в банкоматах. Если сумма меньше 50 евро, то налоговые органы не обязывают ее выплачивать. Так же как и retenções na fonte, рagamentos por сonta вычитаются из подоходного налога. Для этого отметьте в строке 7 приложения В выплаченную сумму. Выплаты pagamentos por сonta можно прекратить, если из ваших документов следует, что их сумма и сумма произведенных retenções na fonte равна или превышает размер подоходного налога (IRS), который вы должны заплатить.
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