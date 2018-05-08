Что такое pagamentos por сonta de IRS

Она или дополняет, или замещает retenções na fonte (авансовые платежи. Независимых работников, особенно тех, кто зарабатывает меньше 10 тыс. евро в год и не осуществляет выплаты retenções na fonte, начиная с третьего года деятельности может ждать «сюрприз» от налоговых органов, которые могут обязать производить три рagamentos por сonta в год).

Следовательно, если вы открыли свою деятельность в 2015 году, то можете получить три извещения об уплате pagamentos por conta в 2018-м - в июне, августе и сентябре (оплата должна быть произведена, соответственно, до 20 июля, до 20 сентября и до 20 декабря). Сумму к уплате (она одинаковая в течение года и составляет 1/3 от 75% налога, насчитанного вам в предпоследнем году) определяют сами налоговые органы - исходя из заработка, полученного в предпоследнем году. Данная сумма указывается в nota de liquidação dо imposto года, предшествующего тому, в котором она должны быть выплачена.

К примеру, сумма к оплате в 2018 году указывается в nota de liquidação dо imposto за 2016 год, полученной в 2017 году. Заплатить можно в Tesouraria de Finanças, на почте, в банкоматах. Если сумма меньше 50 евро, то налоговые органы не обязывают ее выплачивать. Так же как и retenções na fonte, рagamentos por сonta вычитаются из подоходного налога. Для этого отметьте в строке 7 приложения В выплаченную сумму. Выплаты pagamentos por сonta можно прекратить, если из ваших документов следует, что их сумма и сумма произведенных retenções na fonte равна или превышает размер подоходного налога (IRS), который вы должны заплатить.