Нужно ли вносить в IRS проценты, полученные от срочных банковских вкладов?

Суббота, 12 Май 2018 Португалия Португалия Португалия Правовая защита соотечественников

Нужно ли вносить в IRS проценты, полученные от срочных банковских вкладов?

Налог взимается автоматически при получении налогоплательщиком процентов от своих инвестиций.

Нет, поскольку все банковские вклады облагаются налогом по «освобождающей» ставке 28%. Налог взимается автоматически при получении налогоплательщиком процентов от своих инвестиций.

Таким образом, поскольку эти доходы уже «чистые», их не нужно указывать в IRS. Другое дело - доходы от облигаций (obrigações), которые нужно обязательно декларировать (Anexo G - mais-valias) и приплюсовывать к общему полученному доходу.

Если в прошедшем году вы купили или продали акции, то нужно отразить эту операцию в IRS, а именно в графе 8 Anexo G. При этом разрешается самим выбрать более выгодную форму налогообложения, а именно автономное налогообложение только акций или же включить их в общий доход.

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