Нужно ли вносить в IRS проценты, полученные от срочных банковских вкладов?
Налог взимается автоматически при получении налогоплательщиком процентов от своих инвестиций.
Нет, поскольку все банковские вклады облагаются налогом по «освобождающей» ставке 28%. Налог взимается автоматически при получении налогоплательщиком процентов от своих инвестиций.
Таким образом, поскольку эти доходы уже «чистые», их не нужно указывать в IRS. Другое дело - доходы от облигаций (obrigações), которые нужно обязательно декларировать (Anexo G - mais-valias) и приплюсовывать к общему полученному доходу.
Если в прошедшем году вы купили или продали акции, то нужно отразить эту операцию в IRS, а именно в графе 8 Anexo G. При этом разрешается самим выбрать более выгодную форму налогообложения, а именно автономное налогообложение только акций или же включить их в общий доход.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!