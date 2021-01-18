Португалия: 438 арестов за нарушение правил чрезвычайного положения

Об этом сообщил директор операционного отдела национального управления PSP Луиш Элиаш.

Он напомнил, что «граждане вынуждены ограничивать себя и не могут покидать свои дома».

По словам чиновника, за выходные полиция совершила задержала троих и зафиксировала «58 правонарушений, из которых 21 - употребление алкоголя на улицах общего пользования, 13 - отсутствие маски на улицах общего пользования и 10 - действия, проводимые в запрещенных местах».

Из трех задержаний одино было за «неподчинение общему правилу нахождения дома», а два других - за «попытки открыть запрещенные к открытию торговые заведения».

Луиш Элиаш подчеркнул, что в ближайшие дни PSP «продолжит инспекцию улиц, проверку использования маски или козырька в общественном транспорте и на улице, а также надзор за деятельностью коммерческих предприятий».

Однако «люди не должны опасаться, что их будут проверять на предмет соблюдения закона», - предупредил он.

«Это период, когда гражданам нужно приложить усилия. Работа сил безопасности будет продолжаться, но все граждане обязаны соблюдать правовые обязательства, чтобы пандемия не достигла более серьезных масштабов», - сказал чиновник.

По его мнению, «в настоящий момент самая большая проблема - это пониженное чувство риска у людей».

«Люди должны чувствовать, что пандемия продолжается. Это чувство безнаказанности представляет большую опасность. Оно может затронуть каждого, даже если он молод или не имеет проблем со здоровьем. Каждый должен приложить усилия не только к себе самому, но и к третьим сторонам», - подчеркнул Луиш Элиаш.