Португалия: 44 товара с нулевым НДС

Названы 44 продовольственных товара, за которые не нужно платить налог в течение шести месяцев.

Список товаров, освобожденных от НДС, составлен на основе рекомендаций Главного управления здравоохранения из продуктов, наиболее потребляемых семьями в Португалии, по данным ассоциации дистрибьюторских компаний.

Корзина с нулевым НДС включает семь категорий продуктов: зерновые и производные; овощи; фрукты; бобовые; молочные продукты; мясо, рыба и яйца; жиры и масла.

Соглашение правительства с производственным и распределительным секторами включает поддержку производства на сумму 140 миллионов евро и механизм информирования потребителей. Программа будет стоить 640 млн евро.

Корзина с 44 продуктами, которые будут освобождены от НДС с апреля по октябрь 2023 года.

Зерновые и производные

Хлеб

Картофель

Макаронные изделия

Рис

Овощи

Лук

Томаты

Цветная капуста

Салат

Брокколи

Морковь

Цукини

Лук-порей

Тыква

Зелень репы

Португальская капуста

Шпинат

Репа

Фрукты

Яблоки

Бананы

Апельсины

Груши

Дыни

Бобовые

Красная фасоль

спаржевая фасоль

Нут

Горох

Молочные продукты

Коровье молоко

йогурты

Сыр

Мясо, рыба и яйца

Свинина

Курица

Индейка

Говядина

Треска

Сардина

Хек

Ставрида

Консервированный тунец

Дорада

Скумбрия

Куриные яйца

Жиры и масла

Оливковое масло

Растительные масла

Сливочное масло.