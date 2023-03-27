Португалия: 44 товара с нулевым НДС

Понедельник, 27 Март 2023 Португалия Португалия Правовая защита соотечественников

Португалия: 44 товара с нулевым НДС

По решению правительства, нулевая налоговая ставка будет действовать в течение 6 месяцев.

Названы 44 продовольственных товара, за которые не нужно платить налог в течение шести месяцев.

Список товаров, освобожденных от НДС, составлен на основе рекомендаций Главного управления здравоохранения из продуктов, наиболее потребляемых семьями в Португалии, по данным ассоциации дистрибьюторских компаний.

Корзина с нулевым НДС включает семь категорий продуктов: зерновые и производные; овощи; фрукты; бобовые; молочные продукты; мясо, рыба и яйца; жиры и масла.

Соглашение правительства с производственным и распределительным секторами включает поддержку производства на сумму 140 миллионов евро и механизм информирования потребителей. Программа будет стоить 640 млн евро.

Корзина с 44 продуктами, которые будут освобождены от НДС с апреля по октябрь 2023 года.

Зерновые и производные
Хлеб
Картофель
Макаронные изделия
Рис

Овощи
Лук
Томаты
Цветная капуста
Салат
Брокколи
Морковь
Цукини
Лук-порей
Тыква
Зелень репы
Португальская капуста
Шпинат
Репа

Фрукты
Яблоки
Бананы
Апельсины
Груши
Дыни

Бобовые
Красная фасоль
спаржевая фасоль
Нут
Горох

Молочные продукты
Коровье молоко
йогурты
Сыр

Мясо, рыба и яйца
Свинина
Курица
Индейка
Говядина
Треска
Сардина
Хек
Ставрида
Консервированный тунец
Дорада
Скумбрия
Куриные яйца

Жиры и масла
Оливковое масло
Растительные масла
Сливочное масло.

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