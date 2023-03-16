Португалия: 460 млн евро на поддержку арендной платы

По словам премьер-министра Антониу Кошты, сумма чрезвычайной поддержки арендной платы и процентов по жилищным кредитам, утвержденная 16 марта Советом министров, составляет 460 млн евро.

«На данный момент наша оценка этого пакета поддержки составляет около 460 млн евро», - сказал премьер-министр, и эта сумма уже включает некоторые корректировки, внесенные в эти меры по сравнению с версией, утвержденной месяц назад.

Речь идет о поддержке семей, чей уровень расходов на жилье превышает 35%, а также о поддержке тех, у кого есть кредит на покупку или строительство дома, чтобы компенсировать усилия с выплатой кредитов в связи с повышением процентных ставок.

Среди изменений по сравнению с первоначальной версией - тот факт, что эти поддержки действуют задним числом с января 2023 года.

Кроме того, в случае процентов покрываются кредитные договоры на сумму до 250 тысяч евро, тогда как первоначальный вариант составлял 200 тысяч.

В версии программы Mais Habitação, утвержденной 16 февраля, правительство оценило стоимость комплекса мер в 900 млн евро, включая все меры с налоговыми льготами, которые будут утверждены правительством только 30 марта. Это глобальное значение теперь должно быть скорректировано.

Совет Министров сегодня утвердил часть мер программы Mais Habitação, а именно декрет-закон, который создает финансовую поддержку со стороны государства в виде временной премии для тех, у кого есть кредит на покупку или строительство жилья.

Общественное обсуждение Mais Habitação, которое предусматривает создание поддержки для арендаторов и людей с жилищными кредитами, завершилось 13 марта.

24 марта завершается общественное обсуждение остальной части программы (которая включает в себя меры, которые Правительство должно будет направить в парламент), которая поступит в Совет министров 30 марта, а затем перейдет в парламент.

Речь идет, среди прочего, о законах, связанных с местным жильем, «золотыми» визами или вынужденной аренде пустующих домов.

Глобальный пакет мер был вынесен на общественное обсуждение 20 февраля.