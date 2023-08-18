Португалия: 90 евро от правительства

Миллион семей с 18 августа получит третий транш поддержки в размере 90 евро, выделенный получателям социального тарифа на электроэнергию и минимальных социальных пособий, сообщило Министерство труда, солидарности и социальной защиты (MTSSS).

Эта чрезвычайная поддержка была объявлена ​​правительством в конце марта для помощи наиболее уязвимым семьям после роста инфляции, которая замедлилась до 3,1% в июле, что стало девятым месяцем подряд замедления уровня цен.

Поддержка составляет 30 евро в месяц на семью и выплачивается ежеквартально до конца года.

Первую часть начали выплачивать 19 апреля, вторую - 19 июня, и вот вышла третья часть.

Следующий и, в принципе, последний платеж в году будет выплачен в ноябре, семьи получат в общей сложности по 360 евро.

Платежи осуществляются банковским переводом, и получатель должен, если он еще не сделал этого, обновить свой IBAN через Social Security Direct в меню «Профиль», опция «Банковский счет».