Португалия: автомобилистам Порту придется быть внимательнее

Среда, 30 Август 2023 Португалия Португалия Правовая защита соотечественников

Португалия: автомобилистам Порту придется быть внимательнее

У полиции появятся камеры, которые будут автоматически штрафовать за неправильную парковку.

Информацию опубликовал журнал Jornal de Notícias после подтверждения начальником муниципальной полиции Порту Антониу Лейтан да Силва.

Как будут работать эти камеры? Согласно сообщению, оборудование распознает транспортные средства, находящиеся в ситуациях неправомерной или незаконной парковки, и регистрирует соответствующие номерные знаки, при этом штраф назначается автоматически.

Если будет сразу несколько плохо припаркованных автомобилей, эта система наблюдения позволит оштрафовать все транспортные средства.

Если бы штраф выписывался лично, то, как отмечает начальник муниципальной полиции Порту, оштрафованы были бы только первые автомобили, поскольку остальные водители, поняв, что агенты штрафуют стоящих впереди, убирают свои машины.

Кроме того, эта новая система позволит ускорить саму проверку, поскольку «бумажные штрафы исчезнут», подчеркивает Лейтан да Силва.

Ожидается, что новые устройства начнут использоваться только в 2024 году.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)