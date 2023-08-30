Португалия: автомобилистам Порту придется быть внимательнее

Информацию опубликовал журнал Jornal de Notícias после подтверждения начальником муниципальной полиции Порту Антониу Лейтан да Силва.

Как будут работать эти камеры? Согласно сообщению, оборудование распознает транспортные средства, находящиеся в ситуациях неправомерной или незаконной парковки, и регистрирует соответствующие номерные знаки, при этом штраф назначается автоматически.

Если будет сразу несколько плохо припаркованных автомобилей, эта система наблюдения позволит оштрафовать все транспортные средства.

Если бы штраф выписывался лично, то, как отмечает начальник муниципальной полиции Порту, оштрафованы были бы только первые автомобили, поскольку остальные водители, поняв, что агенты штрафуют стоящих впереди, убирают свои машины.

Кроме того, эта новая система позволит ускорить саму проверку, поскольку «бумажные штрафы исчезнут», подчеркивает Лейтан да Силва.

Ожидается, что новые устройства начнут использоваться только в 2024 году.