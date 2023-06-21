Португалия: банкротства предприятий выросли на 7 процентов

Лиссабон и Порту являются районами с наибольшим количеством неплатежеспособных компаний.

Согласно данным, опубликованным 21 июня COSEC - Companhia de Seguro de Créditos, в мае количество компаний, объявивших о неплатежеспособности, увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 197.

«Текущая экономическая ситуация характеризуется некоторой неопределенностью в глобальном масштабе из-за эволюции инфляции. Эта экономическая панорама не позволяет предвидеть в долгосрочной перспективе, как будет развиваться банкротство в национальном масштабе», - говорится в заявлении COSEC.

Тем не менее, Вассили Кристидис, генеральный директор COSEC, ожидает, что неплатежеспособность в Португалии вырастет примерно на 19% к концу года.

«Сектор услуг и строительный сектор остаются двумя сферами деятельности, наиболее затронутыми ростом числа неплатежеспособностей. Сектор розничной торговли, однако, остается неизменным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Далее следуют пищевой и текстильный секторы, в последнем наблюдается значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - говорится в сообщении.

С географической точки зрения, в Лиссабоне и Порту по-прежнему регистрируется наибольшее количество банкротств из-за большего количества компаний, присутствующих в этих районах.

«Однако стоимость неплатежеспособности увеличилась в Порту в большем масштабе, чем в Лиссабоне», - заключает COSEC.