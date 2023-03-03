Португалия: бесплатная парковка для жителей Кашкайша
С картой Viver Cascais и приложением MobiCascais можно получить 100 минут парковки ежедневно.
Вы живете в округе? У вас есть карта Viver Cascais? Вы используете приложение MobiCascais? Эти три условия вместе дают вам доступ к 100 минутам бесплатной парковки в день (кроме красных зон).
С 24 октября ежедневно предоставляется 100 минут бесплатной парковки для поездки на Меркадо-да-Вила, посещения Casa das Histórias Paula Rego и других культурных объектов в муниципалитете, поездки в Casa da Guia, Бока-ду-Инферно, или на пляж (кроме Аламеда-Дукеса-де-Палмела), или в любое другое место в парковочных зонах с ограниченным сроком действия, кроме красной оси.
Это эксклюзивное преимущество для жителей муниципалитета с активной картой Viver Cascais, которым можно воспользоваться с помощью приложения MobiCascais.
100 бесплатных минут в день нельзя накапливать, они обновляются каждый день и могут быть разделены между разными транспортными средствами, если они зарегистрированы на имя получателя (см. ниже, как подать заявку).
Обратите внимание:
Эта льгота обусловлена наличием мест и не распространяется на улицы «красной оси» и на крытые автостоянки.
После того, как 100 бесплатных минут в день будут исчерпаны, если транспортное средство остается на месте, будет применяться тариф для магистрали, на которой припарковано транспортное средство (минимум 15 минут).
Это преимущество не может быть суммировано с другими действующими преимуществами, такими как первые 15 минут парковки или 30 бесплатных последовательных минут первого ежедневного использования.
ПРОФИЛЬ: Только для резидентов округа необходимо предоставить подтверждение налогового места жительства.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Доступно с октября 2022 г., дата окончания не установлена.
ПОДПИСКА: Преимущество подразумевает предварительную подписку, которую необходимо оформить на сайте vive.cascais.pt. https://my.cascais.pt/Viver/Index/#/ParkBenefit
Необходимые документы:
1. Единый документ на транспортное средство;
2. Сертификат налогового резидента;
Вы можете получить этот сертификат в налоговой инспекции или через финансовый портал, выполнив следующие действия: Cidadãos > Serviços > Documentos > Certidões > Pedir Certidão > Domicílio Fiscal > Confirmar > Obter;
3. Документ, подтверждающий договор ALD/лизинга (если применимо).