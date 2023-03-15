Португалия: бесплатный проезд в общественном транспорте Брагансы

Мэр Эрнани Диаш сообщил, что муниципалитет решил сохранить бесплатный проезд для населения, принятый во время пандемии covid-19 Службой городского транспорта Брагансы (STUB).

«Так будет оставаться до тех пор, пока мы не примем меры, которые отменят это решение. Я думаю, что этого не должно произойти. По крайней мере, пока я мэр, это будет продолжаться» - сказал мэр, находясь на последнем сроке руководства.

Муниципалитет имеет собственную сеть маршрутов внутри города и между городом и деревнями, и уже несколько лет они бесплатны для всех школьников.

Как пояснил мэр, в период пандемии и с учетом «трудностей некоторых семей с использованием личного транспорта» Палата приняла решение распространить бесплатный транспорт на всех.

«Правильно и то, что общественный транспорт движется в направлении бесплатного транспорта, и мы уже, может быть, немного впереди других муниципалитетов в этом вопросе», - считает он.

Цель также заключается в том, чтобы «общественный транспорт использовался не только для решения финансовых вопросов граждан, но и для устранения экологических проблем.

Мэр также подчеркнул ту существенную поддержку, которую бесплатный транспорт означает для местных семей, а также для тысяч студентов политехнического института Брагансы.