Португалия: бесплатный проезд в общественном транспорте Брагансы
Население Брагансы может передвигаться по городу и округу, не платя за автобусы муниципальной транспортной сети.
Мэр Эрнани Диаш сообщил, что муниципалитет решил сохранить бесплатный проезд для населения, принятый во время пандемии covid-19 Службой городского транспорта Брагансы (STUB).
«Так будет оставаться до тех пор, пока мы не примем меры, которые отменят это решение. Я думаю, что этого не должно произойти. По крайней мере, пока я мэр, это будет продолжаться» - сказал мэр, находясь на последнем сроке руководства.
Муниципалитет имеет собственную сеть маршрутов внутри города и между городом и деревнями, и уже несколько лет они бесплатны для всех школьников.
Как пояснил мэр, в период пандемии и с учетом «трудностей некоторых семей с использованием личного транспорта» Палата приняла решение распространить бесплатный транспорт на всех.
«Правильно и то, что общественный транспорт движется в направлении бесплатного транспорта, и мы уже, может быть, немного впереди других муниципалитетов в этом вопросе», - считает он.
Цель также заключается в том, чтобы «общественный транспорт использовался не только для решения финансовых вопросов граждан, но и для устранения экологических проблем.
Мэр также подчеркнул ту существенную поддержку, которую бесплатный транспорт означает для местных семей, а также для тысяч студентов политехнического института Брагансы.