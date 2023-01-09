Португалия: безработица стабилизируется на уровне 6,4 процента

Согласно данным, опубликованным в этот понедельник Евростатом, уровень безработицы в Европейском союзе (ЕС) и в зоне евро стабилизировался в ноябре, составив 6% и 6,5% соответственно.

Португалия находится выше среднего показателя по ЕС, с уровнем безработицы 6,4% против 6% в октябре.

По оценкам Евростата, 12,95 млн человек в ЕС, из которых 10,85 млн в еврозоне, были безработными в ноябре.

Если сравнивать с тем же месяцем прошлого года, то безработица сократилась на 875 тысяч в ЕС и на 846 тысяч в Еврозоне.

Уровень безработицы в Португалии выше, чем в ЕС, он увеличился до 6,4% в ноябре против 6%, зарегистрированных в октябре.

Также, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, безработица на территории страны выросла (она составляла 6,2%).

Чешская Республика была страной с самым низким уровнем безработицы в ноябре (2,7%), за ней следуют Германия и Польша (обе с 3%) и Мальта (3,2%).

На противоположном полюсе находится Испания с уровнем безработицы 12,4% в ноябре, за ней следуют Греция (11,4%) и Италия (7,8%).