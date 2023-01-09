Португалия: безработица стабилизируется на уровне 6,4 процента

Понедельник, 09 Январь 2023 Португалия Португалия Правовая защита соотечественников

Португалия: безработица стабилизируется на уровне 6,4 процента


Уровень безработицы в ЕС в ноябре стабилизировался на уровне 6%. Португалия выше среднего показателя с 6,4%.

Согласно данным, опубликованным в этот понедельник Евростатом, уровень безработицы в Европейском союзе (ЕС) и в зоне евро стабилизировался в ноябре, составив 6% и 6,5% соответственно.

Португалия находится выше среднего показателя по ЕС, с уровнем безработицы 6,4% против 6% в октябре.

По оценкам Евростата, 12,95 млн человек в ЕС, из которых 10,85 млн в еврозоне, были безработными в ноябре.

Если сравнивать с тем же месяцем прошлого года, то безработица сократилась на 875 тысяч в ЕС и на 846 тысяч в Еврозоне.

Уровень безработицы в Португалии выше, чем в ЕС, он увеличился до 6,4% в ноябре против 6%, зарегистрированных в октябре.

Также, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, безработица на территории страны выросла (она составляла 6,2%).

Чешская Республика была страной с самым низким уровнем безработицы в ноябре (2,7%), за ней следуют Германия и Польша (обе с 3%) и Мальта (3,2%).

На противоположном полюсе находится Испания с уровнем безработицы 12,4% в ноябре, за ней следуют Греция (11,4%) и Италия (7,8%).

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)