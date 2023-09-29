Португалия: более полумиллиона дорожных штрафов

Пятница, 29 Сентябрь 2023 Португалия Португалия Правовая защита соотечественников

Португалия: более полумиллиона дорожных штрафов

В первом полугодии власти выписали более полумиллиона штрафов, что почти на 20% больше, чем за тот же период 2022 года.

В отчете о дорожно-транспортных происшествиях и проверках дорог Национальное управление безопасности дорожного движения (ANSR) сообщает, что в период с января по февраль власти проверили 69,9 миллиона транспортных средств и выявили 592 948 нарушений.

Это представляет собой увеличение на 19,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным ANSR, за первые шесть месяцев года увеличилось количество различных видов нарушений, в частности, связанных с превышением скорости (39,2%), нарушений из-за отсутствия детского кресла (30,8%), из-за отсутствия страховки. (17,8%), отсутствие обязательного техосмотра (12,2%), алкоголь (10,6%) и отсутствие ремней безопасности (8%).

Согласно таблице, предоставленной ANSR, единственным штрафом, который снизился в первом полугодии, стал штраф за использование мобильного телефона во время вождения: количество снизилось на 2,8%, с 11 609 до 11 280, что полностью изменило жесткую тенденцию роста.

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