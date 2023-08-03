Португалия: цена аренды будет зависеть от старых контрактов

Это правило учитывает арендную плату за последние пять лет, даже если у недвижимости был другой владелец.

Любой, кто покупает недвижимость, а затем сдает ее в аренду, ограничен в сумме арендной платы, которую он может запросить.

Согласно новому закону, который все еще ожидает обнародования Президентом Республики, новый контракт, который может быть заключен, не может превышать стоимость последней арендной платы более чем на 2%.

Для специалистов отрасли ограничение было непонятным, но в Министерстве жилищного строительства поясняют, что речь идет о здании, а не о собственнике. То есть, даже если происходит передача права собственности, ограничение продолжает применяться к этому имуществу.

На практике, в дополнение к тому, что инвестор должен «проверить наличие ипотеки, залога, сервитутов, договоров аренды или других обременений», «он должен будет проверить, был ли какой-либо договор аренды за последние пять лет и какая плата взималась предыдущим владельцем», поскольку «с ожидаемой публикацией пакета Mais Habitação он будет обязан соблюдать ограничение в 2% на рост арендной платы, практикуемое за последние пять лет, даже другим владельцем» , объясняет Регина Сантуш Перейра, специалист по аренде и недвижимости SRS Legal.