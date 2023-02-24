Португалия: число уволенных увеличилось на 16 процентов

Согласно статистике социального обеспечения, опубликованной в этот понедельник, число работников в режиме увольнения по процедуре lay-off в январе составило 3509 человек, что на 21,9% больше, чем в декабре, и на 16,1%, чем в том же месяце 2022 года.

Согласно статистической сводке, подготовленной Управлением планирования и стратегии (GEP) Министерства труда, солидарности и социальной защиты, «в январе 2023 года пособия по увольнению (обычная льгота в соответствии с положениями Трудового кодекса) были закреплено за 3509 работниками».

По сравнению с декабрем в январе было охвачено режимом увольнения на 630 человек больше, а по сравнению с тем же периодом на 486 человек больше.

Подавляющее большинство работников (2535 человек) находились на режиме сокращенного рабочего времени, а у 974 человек были приостановлены трудовые договоры. Эти пособия были переданы 201 работодателю, что на 16 больше, чем в предыдущем месяце.

Увольнение, предусмотренное Трудовым кодексом, влечет за собой временное сокращение нормальной продолжительности рабочего времени или приостановку действия трудовых договоров, осуществляемое по инициативе компаний, находящихся в кризисной ситуации.

Уволенные работники имеют право на получение ежемесячной компенсации, равной двум третям их обычной брутто-зарплаты, с гарантией минимальной заработной платы, равной национальной минимальной заработной плате (760 евро в 2023 г.), и максимальной, соответствующей трехкратному минимальному размеру заработной платы.