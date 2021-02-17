Португалия: е-fatura - полезное приложение для мобильных устройств

Налоговая служба (AT) запустила новое официальное приложение e-fatura, с помощью которого налогоплательщики могут приступить к немедленной регистрации фактур, отсканировав QR-код, или ознакомиться с налоговыми вычетами, накопленными по фактурам.

Также новое app, доступное для скачивания в App stores для Android e iOS, позволяет налогоплательщикам классифицировать фактуры, выписанные на их NIF, т. е. «привязывать» их к типу вычета, которому они соответствуют в IRS.