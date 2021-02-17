Португалия: е-fatura - полезное приложение для мобильных устройств

Среда, 17 Февраль 2021 Португалия Португалия Правовая защита соотечественников

Португалия: е-fatura - полезное приложение для мобильных устройств

Новое приложение e-fatura от AT позволяет налогоплательщикам быстро и удобно регистрировать и подтверждать свои фактуры.

Налоговая служба (AT) запустила новое официальное приложение e-fatura, с помощью которого налогоплательщики могут приступить к немедленной регистрации фактур, отсканировав QR-код, или ознакомиться с налоговыми вычетами, накопленными по фактурам.

Также новое app, доступное для скачивания в App stores для Android e iOS, позволяет налогоплательщикам классифицировать фактуры, выписанные на их NIF, т. е. «привязывать» их к типу вычета, которому они соответствуют в IRS.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)