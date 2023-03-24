Португалия: Galp снизит цены на электроэнергию и газ

Пятница, 24 Март 2023 Португалия Португалия Правовая защита соотечественников

Португалия: Galp снизит цены на электроэнергию и газ

Снижение цен будет отражать «благоприятную эволюцию, наблюдаемую на оптовых рынках газа и электроэнергии».

24 марта Galp объявил, что снизит цены на электроэнергию и природный газ в среднем на 15% и 27% соответственно.

«Это отражает благоприятную динамику, наблюдаемую на оптовых рынках газа и электроэнергии», - говорится в сообщении компании.

Например, для типичного клиента с семьей с двумя детьми «среднее снижение счетов за электроэнергию по сравнению с текущей таблицей означает уменьшение на 6,2 евро в месяц (клиент с договорной мощностью 6,9 кВА и среднемесячным потреблением 218 кВтч) ".

В случае природного газа «среднее снижение по сравнению с текущими ценами приведет к снижению на 6,48 евро в месяц (клиент 1-го уровня природного газа со среднемесячным потреблением 130 кВтч)».

Galp также заявляет, что «снижение цены на электроэнергию отразится на стоимости электромобильности: зарядка без нагрузки будет стоить 0,2030 евро кВтч (против нынешних 0,2394 евро кВтч)».

Следует отметить, что указанные значения не включают НДС.

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