Португалия: главные даты по IRS-2021, которые важно не пропустить

Тем не менее, помимо этого необходимо выполнить несколько шагов в своем Личном кабинете на сайте «Финансов», в том числе до непосредственно подачи – особенно это важно для тех, кто подает IRS автоматически (IRS automático), поскольку в этом случае затем вы уже не сможете внести изменения вручную.

А также нелишне знать, какие действия могут от вас потребоваться уже после того, как вы успешно отчитаетесь о своих доходах и расходах.

До 15 февраля: подтвердить состав семьи (agregado familiar)

Налогоплательщикам следует подтвердить прошлогоднюю ситуацию либо внести соответствующие изменения, если на протяжении 2020 г. (на дату 31 декабря 2020 г. включительно) в семье произошли такие события, как:

- брак;

- развод;

- рождение ребенка;

- смерть супруга;

- смена постоянного места жительства,

- а также если дети начали находиться под совместной опекой либо перестали считаться иждивенцами.

Если соответствующее обновление не выполнено, учитываемые данные будут такими же, как и в последней поданной вами декларации IRS.

До 25 февраля: проверить и подтвердить фактуры

До этой даты налогоплательщики должны проверить и подтвердить фактуры, введенные Налоговой службой в раздел e-fatura. Если у вас есть дети, также проверьте фактуры, зарегистрированные на их имя, и подтвердите их. Самозанятые работники (подпадающие под упрощенный режим) также должны указать, являются ли расходы личными, профессиональными или смешанными.

Если какие-либо фактуры отсутствуют – при наличии у вас экземпляра на бумаге можно ввести данные вручную.

До 15 марта: ознакомиться с суммами вычетов

В срок до 15 марта на Финансовом портале будут доступны ВСЕ суммы, подлежащие вычету из подоходного налога (deduções à coleta), подсчитанные Налоговой службой. Т.е. помимо расходов, выставленных на e-fatura ранее, вы также можете подтвердить другие расходы, которые не отображались до этого момента, поскольку они не требуют выставления фактур. К примеру, это проценты по ипотечным кредитам (полученным до 2011 года), арендная плата, плата за обучение в государственных образовательных заведениях (propinas), taxas moderadoras, PPR, страхование.

С 16 по 31 марта: оспорить суммы вычетов

В это временное окно у вас есть возможность заявить о несогласии с суммами вычетов, указанными «Финансами» в категории «Общие и семейные расходы» (Despesas gerais e familiares).

В то же время, если вы заметите неточности в расходах, относящихся к категориям «Здоровье», «Образование», «Недвижимость» и «Дома престарелых», вы можете исправить их впоследствии - при заполнении декларации IRS (за исключением подачи автоматически!).

Подать претензию необходимо индивидуально для каждого «автора» расходов, включая иждивенцев, посредством аутентификации с использованием идентификационного номера налогоплательщика (NIF) и соответствующего пароля.

С 1 апреля по 30 июня: подать декларацию о доходах

У налогоплательщиков будет три месяца на то, чтобы подать налоговую декларацию по доходам, полученным в 2020 году. Однако чем раньше вы отчитаетесь, тем раньше вы получите возврат либо, что менее приятно, письмо с суммой, подлежащей оплате.

До 31 июля: получить расчет

До этой даты налоговики должны отправить вам расчетное уведомление (nota de liquidação IRS) - при условии, что декларация была подана ​​в установленные сроки (в период с апреля по июнь). Если вы опоздали с подачей, то можете рассчитаться с Налоговой до 31 декабря, но к сумме подоходного добавятся штрафы.

До 31 августа: оплатить подоходный налог

Таков крайний срок для уплаты подоходного налога государству; конечно, это касается только налогоплательщиков, которые не имеют права на возмещение IRS.

До 15 сентября: запросить оплату подоходного в рассрочку

В зависимости от суммы налога, подлежащей выплате, налогоплательщики могут попросить сделать это в рассрочку. Однако чтобы воспользоваться этой возможностью, налогоплательщики должны:

- подать декларацию в установленный срок;

- не иметь задолженностей по другим налогам, таким как IMI и IVA.