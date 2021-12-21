Португалия: IMI вырастет в 2022 году

Средняя стоимость строительства квадратного метра вырастет в 2022 году на 20 евро, что приведет к увеличению IMI примерно на 4% для вновь построенных или отремонтированных зданий.

После трех лет без движения ставка должна увеличиться из-за недавнего увеличения затрат на строительство, которое заставило правительство обновить один из коэффициентов для расчета налога.

С 2019 года стоимость IMI не претерпела серьезных изменений, но со следующего года сценарий будет другим. Согласно постановлению, правительство решило поднять среднюю стоимость строительства за квадратный метр с 492 до 512 евро в 2022 году . Это на 20 евро больше по сравнению со стоимостью, действующей с 2019 года.

Средняя стоимость строительства за квадратный метр устанавливается ежегодно на основе предложения Национальной комиссии по оценке городских построек (CNAPU) и является одним из элементов, используемых для расчета значения IMI.

«Значительное и беспрецедентное увеличение стоимости сырья, такого как сталь, медь, алюминий, древесина и нефтепродукты, из-за нехватки сырья и трудностей, которые проявляются в цепочках поставок», а также «роста цены энергии и топлива» были факторами, которые повлияли на решение увеличить среднюю стоимость строительства.