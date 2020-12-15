Португалия: иммигранты получают намного меньше коренных жителей

По оценкам Международной организации труда, в Португалии разница в зарплате иммигрантов и местных жителей за одинаковый вид работы составляет почти 29%.

Международная организация труда (МОТ) подчеркивает, что за последние пять лет разница только выросла: в 2014 году разрыв составил 25,4%, а в 2019 году - уже 28,9%.

Кипр, Словения, Коста-Рика, Италия, Иордания, Португалия, Испания, Люксембург, Австрия и Греция - вот 10 стран мира, где разница в оплате труда является наибольшей.

Согласно отчету, «в среднем трудящиеся-мигранты в самых богатых странах зарабатывают на 12,6% меньше, чем их граждане». Однако в некоторых странах для низкоквалифицированных рабочих мест разница достигает 71%.

В отчете МОТ сделан вывод о том, что «трудящиеся-мигранты в более развитых странах с большей вероятностью будут работать на низкоквалифицированной и низкооплачиваемой работе, которая не соответствует их образованию и квалификации».

Также аналитики отмечают, что «трудящиеся-мигранты больше всего пострадали от экономического спада, связанного с пандемией Covid-19, как с точки зрения потери рабочих мест, так и с точки зрения снижения доходов тех, кто остался работать».