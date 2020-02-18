Португалия: IRS 2020 - подтвердить счета-фактуры

Чтобы получить право на вычеты из подоходного налога, налогоплательщики должны подтвердить все счета-фактуры, которые зарегистрированы на их странице e-fatura (на портале «Финансов») до 25 февраля. Если у вас имеются счета-фактуры, которые не отображаются на портале - вы должны ввести их вручную.

Также обратите внимание на счета-фактуры, которые находятся в «подвешенном» состоянии. К примеру, если для того, чтобы «Финансы» засчитали какую-либо фактуру на покупку медикаментов, необходимо подтвердить, что у вас есть в наличии рецепт от врача.

До 15 марта 2020 г. в разделе e-fatura будет доступна информация о сумме вычетов, относящаяся к каждому сектору, на основе фактур, которые были подтверждены или зарегистрированы своевременно, т.е. до 25 февраля.

В случае необходимости в период с 15 по 31 марта 2020 г. налогоплательщик может подать бесплатную рекламацию, если он не согласен с суммой вычетов, определенной «Финансами».

Если вы пропустите крайний срок (25 февраля) для подтверждения фактур, то сможете ввести некоторые расходы вручную при подаче IRS (с 1 апреля по 30 июня 2019 года).