Португалия: какие дороги самые опасные?
IC19 между Лиссабоном и Синтрой - шоссе с самой плохой статистикой.
На португальских дорогах ежедневно происходит множество аварий, некоторые из которых имеют трагические последствия. Согласно последним данным Национального управления по безопасности дорожного движения (ANSR), датируемым 2018 годом, выявлено 60 черных пятен - на десять больше, чем в 2017 году.
Черными пятнами называют участки шоссе максимальной длиной 200 метров, на которых за год было зарегистрировано не менее пяти аварий с пострадавшими.
Из найденных черных пятен девять находятся на шоссе IC19, которое связывает Синтру с Лиссабоном.
Затем следует национальная дорога EN10 между Вила-Франка-де-Шира и Сетубалом, вдоль южного берега реки Тежу, с восемью черными пятнами. Далее идет A2 (Южное шоссе) с шестью.
На автомагистрали A5, которая соединяет Лиссабон с Кашкайшем, определено пять черных точек, а пятое место в списке занимает A20 (Circular Regional Interior do Porto) с четырьмя.
IC17, который соединяет Сакавень с Алжешем, IC2 между Лиссабоном и Порту, IC29 между Порту и Гондомаром, IC20 или Via Rápida da Costa da Caparica, EN14 между Порту и Брагой, EN125 между Вила-ду-Бишпу и Вила-Реал-де-Санту-Антониу, A28 между Порту и Вилар-де-Моуруш и A3 между Порту и Валенсой также считаются самыми опасными дорогами Португалии.