Португалия: кого признают недееспособным

С другой стороны, при зависимости от алкоголя и наркотиков рискованное поведение может навредить не только самому человеку, но и его семье. Чтобы предотвратить эти ситуации, следует обратиться в суд. Безусловно, это нелегкое решение, однако зачастую - «меньшее зло», когда речь идет о риске для жизни или имущества. Попробуем разобраться, в чем разница между такими юридическими инструментами, как недееспособность и неправоспособность.

ЭТАПЫ ПРОЦЕССА

Для того чтобы признать члена семьи, к примеру, с умственным заболеванием недееспособным (interdito) или неправоспособным (inabilitado), следует обратиться в суд по месту его жительства. Рассмотрим шаги на этом пути.

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ИСК И СКОЛЬКО СТОИТ

Подать ходатайство о признании человека неправоспособным (inabilitado) или недееспособным (interdito) может супруг/а, опекун, родственник с правами наследования (к примеру, племянник, двоюродный брат, тетя). При этом представлять ходатая должен адвокат. Кроме того, нужно оплатить судебную пошлину (204 евро) и другие расходы по процессу. При низких доходах возможно запросить освобождение в SS.

Подать ходатайство может также прокуратура (Ministério Público) - в случае подачи заявления в этот орган со стороны соседей, друзей или членов семьи. Кстати, когда иск о признании человека неправоспособным или недееспособным возбуждает прокуратура или соответствующего человека представляет адвокат, назначенный судом (advogado oficioso), процесс проходит без каких-либо затрат.

ФАКТЫ И ТОЛЬКО ФАКТЫ

Ходатаю необходимо представить веские факты, документальные доказательства, демонстрирующие причину недееспособности, подтверждающие, к примеру, что человек не способен сознательно совершать любой правовой акт или управлять своим имуществом. Для этого потребуются медицинские отчеты от лечащего врача, свидетельские показания и пр. Также при подаче иска необходимо указать, кто будет осуществлять опекунство (tutela) или попечительство (curatela).

ДОВЕСТИ ДО СВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Если судья сочтет представленные доказательства достаточными для начала процесса, в вестибюле суде и приходской управе по месту проживания человека, которого намерены признать недееспособным или неправоспособным, вывешивается соответствующее объявление. Также объявление печатается в одной из местных газет с наибольшим тиражом.

ЕСЛИ «КЛИЕНТ» - ПРОТИВ...

У человека, которого намерены признать недееспособным или неправоспособным, есть 30 дней чтобы оспорить иск. Если он не в состоянии этого сделать (к примеру, лежит в больнице, отсутствует в стране и пр.), судья назначает человека из числа близких родственников качестве представителя.

ЭКСПЕРТИЗА

В ходе судебного процесса человек, которого намерены признать недееспособным или неправоспособным, подвергается экспертизе для оценки недееспособности, на которую ссылаются родственники, а также ее степени (тот, кто инициировал процесс, также может запросить обследование в специализированной клинике - за свой счет). На основе данной информации судья может немедленно постановить недееспособность или неправоспособность, которая может быть предварительной или окончательной. Кроме того, судья должен установить дату начала недееспособности, а также подвердить предложенные кандидатуры на роль попечителя или опекуна или назначить их сам.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ В ЗАГСЕ

Состояние неправоспособности или недееспособности, определенное по решению судьи, должно быть зарегистрировано в органах ЗАГС в виде отметок - по аналогии с рождениями, браками и разводами.

Подать иск о признании неправоспособным или недееспособным можно против совершеннолетнего человека, а также по исполнении 17 лет, однако решение вступит в силу только по достижении совершеннолетия (18 лет).