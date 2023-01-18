Португалия: компании заплатят за очки сотрудников

Суд Европейского Союза (CJEU) постановил, что компании должны нести расходы на очки или контактные линзы, если их сотрудники нуждаются в этих аксессуарах для выполнения своей работы. Мера распространяется на всех сотрудников, которые работают перед монитором.

Дело было передано в TJUE Апелляционным судом Клужа в Румынии, который получил жалобу от рабочего. Тот попросил работодателя возместить стоимость очков, отпускаемых по рецепту, которые он купил, чтобы иметь возможность работать перед монитором.

Суд Европейского союза согласился с сотрудником и пояснил, что компания может выбрать поставку собственных очков или контактных линз или потребовать возмещения расходов, оплаченных сотрудником, но не за счет выплаты надбавки к заработной плате».

Эта мера уже была перенесена в португальское законодательство в 1993 году. Статья 7 Декрета-закона 349/93 гласит, что работники, выполняющие свои обязанности перед монитором, «должны пройти надлежащее медицинское обследование глаз и зрения».

Что касается оплаты очков или контактных линз, то в законе сказано, что «в тех случаях, когда этого требуют результаты медицинских осмотров и невозможность использования обычных средств коррекции, работники должны быть обеспечены специальными средствами коррекции, рассчитанными на род выполняемой работы».

В случае несоблюдения закона штраф составит от 250 до 500 евро.