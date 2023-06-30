Португалия: корзина продуктов без НДС дешевеет

Пятница, 30 Июнь 2023 Португалия Португалия Правовая защита соотечественников

Португалия: корзина продуктов без НДС дешевеет

На прошлой неделе корзина с нулевым НДС, отслеживаемая Deco, стала на десять центов дешевле.

По данным Португальской ассоциации защиты прав потребителей (Deco), стоимость корзины товаров первой необходимости с 41 видом продуктов питания, на которые распространяется нулевой НДС, на прошлой неделе подешевела на десять центов и составила 128,54 евро.

Цена уменьшается уже третью неделю подряд.

Речь идет о мониторинге 41 из 46 продуктов, входящих в правительственный список, включая индейку, курицу, ставриду, хека, лук, картофель, морковь, банан, яблоко, апельсин, рис, спагетти, сахар, молоко, сыр и сливочное масло.

Последнее с 18 апреля освобождено от НДС в соответствии с трехсторонним соглашением между правительством, дистрибуцией и производством.

На 21 июня корзина Deco с нулевым НДС стоила 128,64 евро. Через неделю 28 июня набор стоил 128,54 евро. В итоге сокращение составляет всего десять центов, или 0,08%.

За последнюю неделю больше всего подорожал свежий хек, зафиксировав рост на 30% (более 2,13 евро) по сравнению с предыдущей неделей.

Далее следуют цветная капуста (+7%), помидоры чуча (+6%), дорада (+5%), тушка (+4%), фасованный нарезанный фламандский сыр (+3%), ножка индейки, брокколи. длинный рис (+2%) и полуобезжиренное ультрапастеризованное молоко (+1%).

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