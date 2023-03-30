Португалия: корзина с нулевым НДС подходит и для веганов

В ходе дебатов в парламенте 30 марта заместитель государственного секретаря премьер-министра Антониу Мендонса Мендеш еще не ответил на вопрос о том, как будет контролироваться эта мера.

«Корзина соответствует продуктам, которые португальцы чаще всего покупают в супермаркетах, и фигурируют ​​в рекомендациях Главного управления здравоохранения. Это корзина, которая соответствует также и вегетарианской диете», - сказал госсекретарь.

Мендонса Мендеш утверждает, что в корзине «есть 28 продуктов для веганов и что 33 продукта подходят для вегетарианского питания».

В списке, опубликованном правительством, веганам нельзя есть мясо, рыбу и яйца, молочные продукты и масло (16 продуктов); вегетарианцы не употребляют в пищу перечисленные виды мяса и рыбы (11 продуктов).

Законопроект правительства о сдерживании продовольственной инфляции должен быть принят в целом 31 марта. Стороны также должны до конца дня пятницы представить предложения по поправкам к постановлению правительства.