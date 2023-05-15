Португалия: квитанцию о страховке на окне машины отменят

12 мая парламент одобрил в целом законопроект, который отменяет это требование, а также штрафы, связанные с ее отсутствием.

Эта мера еще должна быть обсуждена и одобрена в ходе окончательного голосования, после чего она будет обнародована президентом Республики.

Только тогда решение вступит в силу.

«В историческом контексте жестких финансовых ограничений мы не считаем соразмерным или оправданным, чтобы государство взимало сотни евро только за то, что забыло простую бумагу, которая передает только информацию, которая уже находится во владении ответственного лица», - говорится в заявлении.

В пояснительной записке проекта отменяются штрафы и статьи законодательства, которые в настоящее время обязывают автомобилистов вывешивать страховой знак.

Следует напомнить, что в действующем законе правонарушением считается «управление транспортным средством без знака (который идентифицирует страховщика, номер полиса, регистрацию транспортного средства и срок действия страховки».

Это наказывается штрафом до 250 евро, который снижается до 125 евро, если вы можете доказать, что у вас есть страхование гражданской ответственности.

Данное правонарушение считается легким и, следовательно, не влечет за собой потери баллов по письму.

Несколько лет назад на машину в обязательном порядке ставили три штампа: гербовый сбор, страховка и периодический техосмотр. Однако гербовый сбор был переименован в Налог на обращение, и размещение больше не является обязательным.

В 2012 году с публикацией Декрета-закона № 144/2012 от 11 июля периодическая инспекционная печать перестала быть обязательной. Однако необходимо иметь при себе форму обязательной периодической проверки.

В противном случае это влечет за собой административное правонарушение, штраф за которое составляет от 60 до 300 евро. Если вы представите форму проверки властям в течение восьми дней, штраф может быть уменьшен с 30 до 150 евро. Если срок проверки истек, штраф может составить от 250 до 1250 евро.

Депутаты рекомендует правительству оптимизировать ситуацию так, чтобы ни один государственный орган не мог требовать документ, выданный другим государственным органом.