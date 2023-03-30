Португалия: Лиссабон и Порту хотят спасти аренду местного жилья

Четверг, 30 Март 2023 Португалия Португалия Правовая защита соотечественников

Португалия: Лиссабон и Порту хотят спасти аренду местного жилья

Мэры Лиссабона и Порту обвиняют правительство в желании «искоренить деятельность» и «забрать себе» сферу деятельности муниципалитетов.

Мэры Лиссабона и Порту призывают правительство отказаться от предложенных мер по местному размещению, которые анализируются в этот четверг в Совете министров.

Карлуш Моэдаш и Руи Морейра подвергли резкой критике пакет «Больше жилья» и обвинили правительство в том, что оно не слушает муниципалитеты и хочет «искоренить их деятельность».

«Вы не можете законом положить конец сектору. Запрещать неправильно. Эти меры не могут быть приняты без консультации с советами, которые сделали свою работу наполовину», - подчеркнул мэр Лиссабона.

Он напомнил, что с прошлого года муниципалитет принимает правила, ужесточающие местное размещение, и что обсуждается новый регламент.

Кроме того, Карлуш Моэдаш, присутствовавший на акции протеста предпринимателей сектора против мер правительства, которая проходит в Лиссабоне, а также в Порту, подчеркивает, что «нельзя смотреть на город в целом».

В случае с португальской столицей, «большая часть туризма», которая, как говорят, составляет 20% богатства города, приходится на местное жилье.

Критику разделяет мэр Порту, который подчеркивает, что правительство «конфисковало ответственность у муниципалитетов», которые регулируют местное жилье, утверждая, что на этот сектор приходится 2% жилья в стране.

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