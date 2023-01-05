Португалия - лучшее место в мире для выхода на пенсию
Португалия была признана лучшим местом в мире для жизни на пенсии в 2023 году.
Такой вывод был сделан аналитиками ежегодного Глобального индекса пенсионеров от компании International Living.
Португалия заняла первое место со средним баллом 87,43 по индексу, который учитывал жилье, стоимость жизни, визы и льготы, рейтинг близости, развитие и управление, климат и здравоохранение, оставив Мексику на втором месте и Панаму на третьем. Испания заняла шестое место, за ней следуют Греция, Франция и Италия.
Некоторыми из областей, в которых Португалия набрала самые высокие баллы, были здравоохранение (92), развитие и управление (94), а также визы и льготы (90).
Терри Коулз, пишущий для International Living, говорит: «Несмотря на свои компактные размеры, Португалия предлагает что-то для каждого», и описывает разнообразные ландшафты и варианты от внутренних районов страны до побережья, от деревни до города, от традиционного до современного.
Португальцы и высокая грамотность английского языка также сыграли ключевую роль в рейтинге: «Португальцы - одни из самых добрых и искренних в мире, и они приветствуют иностранцев с распростертыми объятиями и поцелуями в обе щеки. Поскольку в школах преподается английский язык, многие местные жители, особенно молодое поколение, хорошо владеют языком».
Безопасность Португалии, занимающей 6 место в Глобальном индексе мира, подчеркивается в отчете, в котором также подробно рассказывается о высококачественном здравоохранении, как государственном, так и частном, пресной питьевой воде, надежном электричестве и высокоскоростном Интернете, удобной навигации, дорогах и большое сообщество экспатов, насчитывающее более 500 000 человек.
После более подробного рассмотрения различных областей, в которые решили переехать многие иммигранты, отчет завершается обзором того, насколько доступной является Португалия, особенно для выходцев из США.
«Сколько вам нужно, чтобы уйти на пенсию в Португалию? Как правило, пара может комфортно жить примерно на 2500-3000 долларов в месяц, в зависимости от образа жизни и от того, владеете ли вы жильем или арендуете его. Чтобы поселиться в Лиссабоне, Порту или Алгарве, вам придется заплатить немного больше, в то время как внутренние районы обходятся дешевле».
Ежегодный глобальный пенсионный индекс 2023 года собирает информацию от сети редакторов, корреспондентов и авторов со всего мира для составления объективного рейтинга.