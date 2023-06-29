Португалия: метро Лиссабона можно оплатить кредиткой или телефоном

Четверг, 29 Июнь 2023 Португалия Португалия Правовая защита соотечественников

Португалия: метро Лиссабона можно оплатить кредиткой или телефоном

Столичная подземка принимает банковские карты и мобильные телефоны для оплаты поездок.

Проверка с помощью бесконтактной системы начинается во всей сети метро Лиссабона за месяц до Всемирного дня молодежи.

Тем, кто время от времени ездит в лиссабонском метро, ​​больше не нужно стоять в очереди, чтобы купить билет. С 28 июня можно подтвердить поездку физическими банковскими картами или картами, связанными с устройствами.

Инвестиции столичного метрополитена составляют более двух миллионов евро и предусматривают установку 1504 новых считывателей в 752 валидаторах.

Цена за поездку составляет 1,65 евро и позволяет пользоваться всей сетью лиссабонского метрополитена, включая станции за пределами муниципалитета.

С этой опцией не нужно идти к автоматам и платить дополнительные 50 центов, чтобы купить карту Navegante.

«Система работает со всеми дебетовыми, кредитными и предоплаченными картами с бесконтактной системой из сетей Visa и Mastercard и на всех устройствах с этими картами, связанными в версии NFC, а именно Apple Pay, кошельки Google Pay и другие», - отмечает руководитель Visa на португальском рынке Гонсалу Сантуш Лопеш.

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