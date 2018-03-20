Португалия: мошенники-«камикадзе»

Тем не менее, некоторые все-таки идут на риск. Водителей, которые не боятся быть частью импровизированного действа, которое может быть действительно опасным, называют «камикадзе» - так же как японских летчиков-смертников во времена Второй мировой войны.

УБЫТКИ

Португальские страховщики ежегодно теряют более 30 млн евро из-за имитированных происшествий в автомобильном секторе, а также при страховании жилья (multir riscos).

По данным Португальской ассоциации страховщиков (APS), «липовые» инциденты составляют, соответственно, 13 и 4% из примерно 70 тысяч зарегистрированных несчастных случаев, «стоимость» которых составляет 160 млн евро.

ОРГАНИЗОВАННЫЕ СЕТИ

В некоторых ситуациях несчастные случаи имитируют обычные граждане, к примеру, наводнение в квартире, пожар на предприятии. Но есть более сложные случаи. Так, в автомобильном секторе существуют организованные сети, предназначенные для совершения аварий «нарочно». При этом водитель-«камикадзе», чья миссия заключается в том, чтобы провоцировать несчастные случаи, получает за проделанную «работу» порядка 2 тыс. евро. Мануэл Каштру, член Совета директоров и президент Автомобильного колледжа Национальной палаты экспертов по регулированию (CNPR), отмечает, что сети отличаются «весьма сложной организацией с десятками членов, включая главаря, стенды, автомастерские, инспекционные центры и пр. Что касается «камикадзе», то они, чтобы имитировать несчастные случаи, не колеблясь идут на опасные ситуации, к примеру, врезаются в бетонные стены или бросаются с утеса. Хотя «камикадзе» используют определенную защиту, как правило, они получают некоторые травмы. Поскольку речь идет об автомобилях среднего класса или выше среднего, компенсацию получает не только владелец автомобиля, но и водитель в случае травмы.

По оценкам APS, количество подозрительных происшествий в автомобильном секторе в 2015 году достигло почти 60 тысяч, расходы по ним составили 140 млн евро. Однако «всего лишь в 13% этих происшествий было доказано мошенничество, позволив сохранить почти 20 млн евро».

ОТКУДА АВТОМОБИЛИ?

Как правило, автомобили для «камикадзе» воровали, а затем меняли идентификационные данные. В других случаях автомобили, ремонт которых не является экономически рентабельным, приобретались за рубежом.

Затем оформлялась страховка против всех рисков (danos próprios), которая обеспечивала максимальную защиту для водителя и для транспортного средства и зачастую включала в себя «навороты» (extras), которые автомобиль в реальности не имел. После «уничтожения» «камикадзе» страховщики признавали автомобиль не подлежащим восстановлению и выплачивали его коммерческую стоимость. В некоторых ситуациях организованные сети вновь покупали «списанный» автомобиль, чтобы перезапустить весь процесс.