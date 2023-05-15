Португалия: на какие виды пенсии вы имеете право?

1. Пенсия по старости

Пенсия по старости представляет собой сумму, выплачиваемую каждый месяц взамен заработной платы на работе. Сумма зависит от системы социальной защиты, для которой вы получили скидку (это может быть Social Security, Caixa Geral de Aposentação или другие), суммы предоставленных скидок и вашего пенсионного возраста. На портале социального обеспечения вы можете запустить симуляцию, чтобы получить представление о сумме, на которую вы будете иметь право.

Обычный возраст для доступа к пенсии по старости в 2023 году составляет 66 лет и 4 месяца. Лица с 15 календарными годами заработка в системе социального обеспечения, которые могут быть или не быть последовательными, также имеют право на пенсию по старости. Если вы не соответствуете этим критериям, вы можете иметь право на социальную пенсию по старости.

Пенсия по старости запрашивается путем заполнения формы Мод. RP5068-DGSS, который можно подать на веб-сайте Службы социального обеспечения или доставить лично.

2. Социальная пенсия по старости

Социальная пенсия по старости предназначена для поддержки тех, кто не соответствует необходимым условиям для получения пенсии по старости. Сюда входят те, кто не охвачен какой-либо обязательной системой социальной защиты или, если они охвачены, не потратили минимального времени на подачу заявления на получение пенсии по старости.

Цель состоит в том, чтобы не допустить, чтобы эти люди остались полностью незащищенными, когда они перестают работать. Таким образом, право на получение пенсии по старости имеют лица нормального возраста, у которых доход не превышает 40% от IAS — индекса социальной поддержки (192,17 евро) и живут одни, или 60% от IAS (288 евро), если вы состоите в браке или состоите в фактических отношениях.

Размер этой пенсии составляет в 2023 году 224,24 евро, к которым добавляется внеочередная надбавка солидарности, которая зависит от возраста: до 70 лет - 19,52 евро в месяц или, начиная с 70 лет, 39,03 евро в месяц.

Существует также место для выплаты отпускных и рождественских субсидий в размере, равном пенсии. Эта поддержка может быть запрошена в службах социального обеспечения путем подачи специального заявления (Mod. RP5002-DGSS), сопровождаемого указанными в нем документами.

3. Надбавка солидарности для пожилых людей

Эта поддержка предназначена для людей старше 66 лет, которые уже получают пенсию по старости или в связи с потерей кормильца, но имеют низкий доход менее 10 252,60 евро в год, если они состоят в браке или состоят в фактических отношениях, или 5858,63 евро. евро в год, если они одиноки.

Социальное обеспечение учитывает не только доход лица, обращающегося за поддержкой, но также доход супруга, фактического партнера и детей. Если дети имеют доход, соответствующий четвертой ступени или выше, родители лишаются права на солидарную надбавку для пожилых людей.

Сумма, которую необходимо получить, составляет 1/12 разницы между годовым доходом и ориентировочной величиной, которая в 2023 году составляет 5858,63 евро. Например, женатый пенсионер с годовым доходом 10 000 евро будет получать в месяц 345,11 евро (10 000 евро - 5858,63/12).

4. Пенсия вдовы (вдовца)

Пенсии вдовы существуют для минимизации экономических последствий смерти супруга, что особенно важно, когда умерший был основным кормильцем семьи. Эта поддержка распространяется на людей, которые сами по себе не получают никакой пенсии и чей валовой ежемесячный доход не превышает 40% от МСФО, что в 2023 году составляет 480,43 евро.

При выполнении этих условий получатель получает 60% социальной пенсии, которая в этом году составляет 224,24 евро, что эквивалентно окончательной сумме в 134,54 евро. Эта пенсия может быть запрошена в Социальном обеспечении при предъявлении формы RP5018-DGSS и свидетельства о смерти умершего, а также других доказательств, включенных в заявление.

5. Пенсии по инвалидности

Пенсия по инвалидности предназначена для тех, кто еще не достиг пенсионного возраста, но постоянно не может работать, гарантируя тем самым свое существование. Нетрудоспособность может быть относительной или абсолютной, и в первом случае работник не должен зарабатывать более одной трети того, что он обычно зарабатывал бы по своей первоначальной профессии от своей нынешней профессии. Во-вторых, нетрудоспособность является постоянной для любого вида работы или профессии, без прогноза восстановления до пенсионного возраста.

Размер пенсии по относительной нетрудоспособности зависит от количества календарных лет с записью о доходах и может быть смоделирован на веб-сайте социального обеспечения . Однако существуют минимальные значения в зависимости от количества лет действия скидки, которые могут составлять от 291,48 до 421,75 евро. Что касается пенсии по абсолютной нетрудоспособности, то минимальная сумма соответствует страховому стажу 40 лет; в 2023 году - 421,75 евро.

Пенсию по инвалидности можно запросить в Службе социального обеспечения, используя форму Mod. 5072-DGSS вместе с запрошенными документами.

6. Пенсия по случаю потери кормильца

Пенсия по случаю потери кормильца была создана для помощи семьям, потерявшим члена семьи, который гарантировал им основное содержание. В отличие от пенсии вдовы, которая распространяется только на супругов, пенсию по случаю потери кормильца может получать любой член семьи. Необходимо, чтобы умерший заплатил не менее 36 месяцев за социальное обеспечение.

Сумма, подлежащая получению из пенсии по случаю потери кормильца, рассчитывается как процент от суммы пенсии по старости или инвалидности, которую умерший получал на дату своей смерти. Процент, который будет получен, зависит от степени родства членов семьи, имеющих право на это пособие, и составляет от 20 до 80%. Эта пенсия может быть запрошена в службах социального обеспечения, представив заявление Mod. RP5075-DGSS вместе с указанными документами.

Это основные пенсии в Португалии, о которых вы должны знать. Даже если вы уже вышли на пенсию, важно быть в курсе вводимых изменений, чтобы ваша пенсия соответствовала льготным годам.

Если вы еще не вышли на пенсию, заранее знайте о доступной поддержке, и вы сможете лучше справляться с ожиданиями и даже подумать о том, как сэкономить или инвестировать, когда вы перестанете получать свой обычный доход от работы. Будьте в курсе и позаботьтесь о своей финансовой жизни.