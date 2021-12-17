Португалия: на Мадейре ношение маски на улице снова обязательно

Пятница, 17 Декабрь 2021 Португалия Португалия Правовая защита соотечественников

Португалия: на Мадейре ношение маски на улице снова обязательно

Людям старше десяти лет приходится снова носить маску на улицах и в общественных местах, когда дистанцироваться невозможно.

16 декабря Правительственный совет Мадейры одобрил постановление и адаптацию к региону закона который устанавливает обязанность носить маски для доступа, передвижения или постоянного ношения в общественных местах и ​​на улицах до 1 марта.

«Эта мера применяется к людям в возрасте 10 лет и старше (за исключением предписаний врача) для доступа, передвижения или постоянного пребывания в общественных местах и ​​на улицах, когда физическое расстояние, рекомендованное органами здравоохранения, оказывается непрактичным», - говорится в заявлении Мадейры. исполнительный после еженедельного заседания Правительственного совета.

Несоблюдение этой меры повлечет за собой штраф, указывает то же примечание, добавив, что мера вступает в силу на следующий день после ее публикации в Официальном журнале и должна действовать до 1 марта 2022 года.

Новый вариант, Ómicron, классифицируемый Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как «вызывающий беспокойство», был обнаружен в южной части Африки, но после того, как южноафриканские органы здравоохранения объявили предупреждение 24 ноября, инфекции были зарегистрированы как минимум в 77 странах со всех континентов, включая Португалию.

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