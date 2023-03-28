Португалия: наиболее уязвимые семьи получат поддержку

Президент Республики Марселу Ребелу де Соуза 27 марта обнародовал указ, в котором устанавливаются исключительные меры поддержки для наиболее уязвимых семей для смягчения последствий инфляции.

Меры, предусмотренные в указе, были одобрены Советом министров, включая чрезвычайную поддержку наиболее уязвимых семей в размере 30 евро в месяц, выплачиваемую ежеквартально в 2023 году.

Эта поддержка распространяется на семьи-бенефициары тарифа на социальную энергию (TSEE).

Семьи, которые не являются бенефициарами TSEE, также охвачены, но в них по крайней мере один из членов домашнего хозяйства должен быть бенефициаром (с учетом месяца, предшествующего выплате) минимальных социальных пособий.

В расчет берутся надбавка солидарности для пожилых людей, социальный доход, социальная пенсия по инвалидности из специального режима защиты по инвалидности, дополнительное социальное пособие, социальная пенсия по старости и социальная субсидия по безработице.

На пресс-конференции после заседания Совета министров министр социального обеспечения Ана Мендеш Годинью пояснила, что эта помощь будет выплачиваться в апреле, июне, августе и ноябре (90 евро единовременно, всего 360 евро в год) и призвала семьи обновить свои данные социального обеспечения, поскольку они будут оплачиваться исключительно банковским переводом.

По информации Министерства финансов, эта поддержка охватит около миллиона домохозяйств.

23 марта также была утверждена дополнительная поддержка семейного пособия, которое будет выплачиваться каждому ребенку и подростку, получающему семейное пособие, в размере 15 евро в месяц, выплачиваемых ежеквартально в 2023 году.

Эта поддержка распространяется на получателей семейных пособий на детей и подростков, соответствующих 1-й, 2-й, 3-й или 4-й группе дохода домохозяйства.

Поддержка в размере 15 евро охватит 1,1 миллиона детей и подростков.