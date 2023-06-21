Португалия: налоговые органы уже вернули 2,5 млрд евро по IRS

Согласно данным, предоставленным государственным секретарем по налоговым вопросам, сумма возмещений IRS, выданных налоговыми органами, составляет 2,5 млрд евро и охватывает около 2,5 млн домохозяйств.

По словам госсекретаря Нуно Сантуша Феликса, это число соответствует возмещению на 153 000 дополнительных налоговых деклараций и примерно на 90 миллионов евро налоговых возмещений больше, чем за тот же период прошлого года.

Чиновник передал эти данные Лусе в то время, когда через социальные сети есть налогоплательщики, жалующиеся на то, что они до сих пор не получают возмещение в течение нескольких недель.

По словам Нуно Сантуша Феликса, средний период возмещения расходов составлял около двух недель для тех, кто прошел через автоматический маршрут, и около трех недель в других случаях.

Однако правительственный чиновник отмечает, что урегулирование деклараций IRS зависит от конкретных обстоятельств каждого налогоплательщика, их типа дохода, их типа льгот и часто даже типа расхождений, которые могут возникнуть, и потребностей в проверке.

На данный момент AT уже урегулировал около 4,5 миллионов деклараций. Подача годовой декларации IRS о доходах, полученных в 2022 году, началась 1 апреля и заканчивается 30 июня.