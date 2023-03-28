Португалия: нарушения прав мигрантов

Вторник, 28 Март 2023 Португалия Португалия Правовая защита соотечественников

Португалия: нарушения прав мигрантов

Отчет международной правозащитной организации обращает внимание на ряд нарушений.

Тысячи людей, живущих в плохих жилищных условиях, и эксплуатация рабочих-мигрантов в сельскохозяйственном секторе - вот проблемы Португалии, отмеченные в опубликованном 28 марта отчете Amnesty International (AI) за 2022/23 год.

Правозащитная организация заявляет, что также вызывает беспокойство «жестокость полиции» в стране, на которую она указывает уже несколько лет, а также тот факт, что «гарантии защиты от гендерного насилия по-прежнему недостаточны».

Отчет Amnesty International за 2022/23 «Положение с правами человека в мире» также отмечает, что Португалии также не удается бороться с климатическим кризисом и ухудшением состояния окружающей среды.

«Правительство Португалии приняло недостаточные меры для улучшения жилищных условий и обеспечения достаточного количества доступного жилья, несмотря на опубликованные в конце 2021 года данные, свидетельствующие о том, что более 38 000 человек нуждались в жилье», - указывается в докладе, также ссылаясь на «сообщения о принудительных выселениях», в результате чего некоторые люди остались без крова, что, по словам МА, «непропорционально сильно затронуло цыган и лиц африканского происхождения».

Что касается прав беженцев и мигрантов, то в работе напоминают журналистские сообщения, в которых «разоблачались жестокие условия труда и неадекватное жилье» работников сельскохозяйственного сектора.

В отчете МА подчеркивается «существование во всем мире двойных стандартов в отношении прав человека и неспособность международного сообщества последовательно объединяться в защите прав человека и общечеловеческих ценностей».

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