Португалия: Новшества для налогоплательщиков

Четверг, 10 Май 2018 Португалия Португалия Правовая защита соотечественников

Португалия: Новшества для налогоплательщиков

Налоговая служба изобретает  все новые возможности для того, чтобы облегчить жизнь законопослушным налогоплательщикам. Расскажем о трех новинках.

ОПЛАТА НАЛОГОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРЯМОГО ДЕБЕТОВАНИЯ

Платеж посредством прямого дебетования (débito direto, DD) предусмотрен программой в Simplex + и позволяет налогоплательщику самому выбирать, какие налоги, в пределах доступного списка, он желает оплачивать этим способом. Сегодня в этот список входят такие налоги, как IUC, IMI, IRS и IRC. К оплате посредством DD можно присоединиться на портале или в отделениях «Финансов».

Преимущества

  • Oплата посредством DD позволяет избежать задержек с оплатой налогов и, соответственно, последующей уплаты штрафов и пени. К примеру, в случае единого транспортного налога (IUC) задержки в отношении предельного срока оплаты (последний день месяца регистрации автомобиля) в прошлом году «породили» штрафы в 54 млн евро.
  • Посредством DD возможно осуществлять платежи в рассрочку (pagamentos a prestações), ранее обговоренные с налоговой службой, к примеру, PERES.
  • DD также принесет значительную экономию государству, поскольку стоимость этой операции составляет от 0 до 20 евроцентов, тогда как стоимость, связанная с обычным сбором платежей (cobrança), к примеру, по банкомату - около 86 евроцентов. По оценкам министра административной модернизации Марии Маркеш, прямой дебет позволит «сэкономить 2,9 млн евро и 7.145 часов работы сотрудников налоговой инспекции».

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ОТ «ФИНАНСОВ»

Новая возможность оплаты посредством DD будет функционировать наравне с мобильным приложением от «Финансов» под названием «Situação Fiscal - Pagamentos». Оно доступно для операционных систем IOS и Android.
С помощью этого полезного приложения можно, к примеру, ознакомиться со своей ситуацией по уплате налогов и получением возврата по IRS, текущими и прсроченными платежами и другими данными начиная с 2016 года. Кроме того, приложение имеет прямую ссылку на Финансовый портал, где можно выбрать оплату посредством DD различных налогов: IRS (и авансовые платежи, связанные с этим налогом), IRC, IUC и IMI.

Как работает ...

Приложение можно загрузить из App Store или Google Play, и после его установки вы можете получить доступ к «Situação -fiscal», указав свой номер налогоплательщика и пароль доступа, который вы обычно используете для доступа к Финансовому порталу. Как только эти шаги будут завершены, экран будет поделен на четыре различные «папки»: идентификационные данные налогоплательщика; Финансовый портал; платежи (Рagamentos); возвраты (Reembolsos). К примеру, в разделе Reembolsos налогоплательщику сообщается о выплаченных или полученных возмещениях, а также их суммах. Чтобы облегчить чтение, каждый налог имеет различные оттенки синего.

В частности, при текущих платежах приложение позволяет вам перейти непосредственно к оплате - либо посредством referência и суммы для оплаты в банкомате или через интернет, либо посредством доступа к MB Way (для тех, кто присоединился).

В «папке» Рagamentos есть раздел для текущих платежей, а также для отсутствующих платежей (т.е. тех, срок оплаты которых уже истек и которые находятся в стадии принудительного взимания).

В обоих случаях приложение позволяет получить информацию, необходимую для осуществления платежа через банкомат, а именно ссылку (referência) и сумму. Кроме того, налогоплательщик, по своему выбору, может произвести платеж через MB WAY (используя приложение, предлагаемое Sibs) или создать QRCode для использования в местах оплаты, которые оснащены считывающими устройствами.

MB WAY - НА ФИНАНСОВОМ ПОРТАЛЕ

Финансовый портал также предлагает новые решения для уплаты налогов: зайдя на вашу личную страницу, вы сможете увидеть список текущих платежей и выбрать, для каждого из них, возможность совершения платежа через MB WAY. Для этого нажмите кнопку «Pagar» и введите номер мобильного телефона, зарегистрированный в приложении MB WAY во время присоединения к услуге.

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