Португалия: новые штрафы для нарушителей режима ЧП

Настоящий документ устанавливает новый режим санкций за неисполнение обязанностей в контексте объявленного чрезвычайного положения (ЧП), а также ситуации тревоги, непредвиденной ситуации или общественного бедствия.



Рассмотрим основные новшества.



I. Штраф на месте

Одной из мер по ускорению применения Декрета-закона на практике стала заложенная в нем возможность взыскания штрафа непосредственно в момент выявления нарушения - по аналогии с режимом административных правонарушений, принятым в Дорожном кодексе. При этом для взыскания штрафов возможно использование всех предусмотренных законом платежных средств, с упором на электронные средства.

В случае неуплаты штрафа на месте, т.е. немедленно, нарушитель должен будет оплатить процессуальные издержки, а также ему грозит увеличение степени вины при определении суммы штрафа.



II. Размеры штрафов в период ЧП удваиваются

Несоблюдение введенных правительственных мер по остановке пандемии влечет за собой наложение штрафа в размере от 100 до 500 евро - для физических лиц и от 1.000 до 10.000 евро - для юридических лиц.

Вместе с тем (внимание!), в период действия в стране ЧП вышеуказанные минимальные и максимальные значения удваиваются, соответственно, от 200 до 1.000 евро - для физических лиц и от 2.000 до 20.000 евро - для юридических лиц.

Напомним, что текущий режим ЧП действует с 00:00 15 января до 23:59 30 января 2021 г.



III. Нарушения и наказания

А) Предусмотрены штрафы от 100 до 500 евро (в период ЧП - от 200 до 1.000 евро) - для физических лиц и от 1.000 до 10.000 евро (в период ЧП - от 2.000 до 20.000 евро) - для юридических лиц за нарушение следующих требований:

- всеобщее обязательство находиться дома (recolhimento domiciliário);

- ограничение поездок между муниципалитетами (в указанные дни);

- обязательство использовать маски или козырьки лицами в возрасте от 10 лет в общественных местах, на транспорте, в общественных зданиях, коммерческих помещениях, школах и на представлениях/концертах и т.п.;

- обязательство закрывать объекты и учреждения;

- приостановление деятельности и учреждений;

- обязательство проводить диагностические тесты на SARS-CoV 2;

- соблюдение графика работы торговых заведений;

- запрет рекламы на распродажи;

- соблюдение правил занимаемости, вместимости, пребывания и сохранения физического дистанцирования, а также наличие маркировочных знаков в местах, открытых для публики;

- соблюдение правил работы предприятий общепита;

- соблюдение запрета на употребление еды и продуктов у дверей или в окрестностях заведений общепита;

- соблюдение правил продажи и употребления алкогольных напитков;

- соблюдение лимитов комиссионных сборов электронных площадок за услуги продаж с доставкой (кейтеринг);

- соблюдение запрета на продажу товаров в открытых точках розничной торговли (одежда, книги, спортивные и декоративные предметы);

- соблюдение правил заполняемости личного автотранспорта, рассчитанного более чем на 5 мест;

- соблюдение правил в жилых сооружениях;

- соблюдение запрета на осуществление деятельности в академическом контексте;

- cоблюдение правил при занятиях спортом/физической активности;

- соблюдение правил при проведении мероприятий;

- соблюдение лимитов максимальной вместимости на наземном и речном транспорте;

- соблюдение правил ограничения, приостановки или закрытия деятельности или на разделение людей, которые не болеют, транспортных средств или товаров.

Б) Отказ от проведения молекулярного скрининга с помощью ОТ-ПЦР-тестов (мазками из горла) - RT-PCR - для выявления инфекции перед въездом на территорию Португалии карается штрафом в размере от 300 до 800 евро (в период ЧП - от 600 до 1.600 евро).

В) ) Предусмотрены штрафы от 500 до 2000 евро (в период ЧП - от 1.000 до 4.000 евро) за каждого пассажира, совершающего посадку в самолет без предъявления доказательств тестирования на Covid-19 с отрицательным результатом, проведенного в течение 72 часов до вылета.

Г) Предусмотрены штрафы от 2.000 до 3.000 евро (в период ЧП - от 4.000 до 6.000 евро) за несоблюдение обязательства предоставить скрининговый тест на Covid-19, инфракрасный температурный контроль всех пассажиров, прибывающих на национальную территорию, или за обязательство повторить измерение, если выявлена соответствующая температура тела (выше 38 гр.).

Д) Согласно п. 4 ст. 3 Decreto-Lei n.º 8-A/2021, в случае повторного правонарушения (reincidência) размер штрафа увеличивается на 1/3 (в его минимальном и максимальном пределах).

Важно: Если факт, который является объектом для административного правонарушения, также является преступлением, штраф не освобождает от уголовного наказания. Помимо штрафов, также предусмотрено временное закрытие заведений, которые не соблюдают правила, а также приостановление их деятельности.



IV. Кто контролирует и куда идут доходы от штрафов

Обеспечение соблюдения большинства требований входит в обязанности GNR, PSP, Морской полиции, ASAE (Управление продовольственной и экономической безопасности) и муниципальной полиции. В случае обязательств для тех, кто путешествует самолетом и въезжает на территорию страны, компетенции поделены между:

- SEF (Службой по делам иностранцев и границ) - проведение тестов с отрицательными результатами в течение 72 часов до вылета в Португалию или отказ в проведении теста перед въездом и

- ANAC (Национальное управление гражданской авиации) - в отношении обязанности проводить тесты или температурный скрининг для пассажиров, прибывающих в национальные аэропорты.

За рассмотрение дел об административных правонарушениях отвечают Генеральный секретариат Министерства внутренних дел и ANAC. Поступления от штрафов распределяются следующим образом:

- 50% поступает в казну государства;

- 20% поступает в казну организации, принимающей решения;

- 30% поступает в казну для надзорного органа.

Поступления от штрафов за административные правонарушения на авиарейсах и в аэропортах распределяются следующим образом:

- 50% поступает в казну государства;

- 25% поступает в казну ANAC;

- 25% поступает в казну SEF.