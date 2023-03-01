Португалия: новые запреты для водителей?

1 марта Еврокомиссия предложила меры по усилению безопасности дорожного движения в Европейском Союзе (ЕС).

Предложение о создании новой системы, которая позволит лишать права управления на уровне ЕС, однако Португалия как часть ЕС должна сама принять решение о наказании водителя за серьезное правонарушение, совершенное на его территории.

Причиной может стать превышение скорости, вождение в состоянии алкогольного опьянения, наркотики и любое нарушение правил дорожного движения, которое приводит к смерти или серьезным телесным повреждениям.

Руководитель сообщества также предложил ввести цифровые водительские права, которые станут первыми в мире и упростят признание водительских прав между государствами ЕС.

Минимальный возраст для начала обучения вождению и получения водительских прав в ЕС в настоящее время составляет 17 лет - возраст, при котором вождение в сопровождении является обязательным и заканчивается в возрасте совершеннолетия.

Предложение Еврокомиссии, которое должно пройти проверку в Европейском парламенте и Совете ЕС, также предусматривает испытательный срок не менее двух лет для новых водителей и правило нулевой терпимости к вождению в состоянии алкогольного опьянения.

ЕС обосновывает эту меру тем, что, хотя молодые люди составляют лишь 8% водителей автомобилей, в двух из пяти аварий со смертельным исходом участвуют водители моложе 30 лет.

В прошлом году на дорогах ЕС погибло более 20 000 человек, и большинство из этих жертв составили пешеходы, велосипедисты и пользователи скутеров и мотоциклов.