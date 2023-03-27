Португалия: нужно больше работников в сфере туризма

Понедельник, 27 Март 2023 Португалия Португалия Правовая защита соотечественников

Португалия: нужно больше работников в сфере туризма

Правительство планирует, что число занятых в отрасли увеличится на 20%.

Превратить Португалию «в лучшее место для учебы и работы в сфере туризма» - цель новой «Повестки дня туристических профессий на 2023–2026 годы».

10-процентное увеличение числа специалистов в сфере туризма со средним и высшим образованием, 15-процентное увеличение числа студентов, изучающих туризм на всех уровнях, и 20-процентное увеличение численности населения, занятого в этом секторе, - таковы цели, объявленные 27 марта правительством.

«Будущее туризма в Португалии зависит от этой стратегии, потому что туризм на 100% зависит от людей», - резюмировала Ана Мендеш Годинью, министр труда, солидарности и социального обеспечения, во время презентации стратегии.

Туристический сектор борется с нехваткой талантов, и во время пандемии из него уволилось около 50 000 человек. «Сейчас мы снова выздоравливаем», - говорит министр, отмечая, что последние данные социального обеспечения показывают, что в сфере размещения и общественного питания зарегистрировано 300 000 человек.

В туризме также отмечается рост заработной платы - с 2015 года они выросли в среднем на 26% - но с точки зрения нестабильности еще многое предстоит сделать, подчеркивает министр.

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