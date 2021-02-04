Португалия: обязательные шаги для получения помощи

Вместе с тем, для получения поддержки «Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores Independentes» (см. http://www.seg-social.pt/apoio-extraordinario-ao-rendimento-do-trabalhador-independentes), которая предоставляется начиная с 1 января 2021 г., кандидаты должны соблюсти условие «материальное положение» (condição de recursos). С этой целью абсолютно необходимо обновить данные о составе семьи (agregado familiar) и ее доходах.

Для этого потенциальные получатели должны выполнить три шага – через Segurança Social Direta (SSD).

Шаг 1: Обновить данные о составе семьи (agregado familiar). Для этого в меню «Família» выберите опцию «Agregados e Relações Familiares».

При этом следует иметь в виду следующие аспекты:

• необходимо подтвердить agregado familiar, даже если в составе семьи не произошло изменений;

• необходимо подтвердить agregado familiar, даже если бенефициар является единственным членом семьи;

• если состав семьи соответствует текущей ситуации, т.е. остался без изменений, или вы хотите удалить какого-либо члена/членов домохозяйства, достаточно ввести только ваш пароль SSD;

• если вам необходимо зарегистрировать нового члена семьи, то понадобится его идентификационный номер социального страхования (NISS) и пароль SSD.

Подробную инструкцию по выполнению шага 1 можно найти по ссылке

http://www.seg-social.pt/documents/10152/17653811/Manual%20Passo-a-Passo%20-%20ARF%20-%20Agregado%20e%20Rela%C3%A7%C3%B5es%20Familiares.pdf/e92b8f10-ac83-4dcd-88b3-d52b373cd75a

Шаг 2: Обновите данные о семейном доходе за 2020 год. Для этого в меню «Família» выберите опцию «Rendimentos e Património».

При этом следует иметь в виду следующие аспекты:

• следует зарегистрировать только тот доход за 2020 год каждого члена семьи, который не известен Службе социального страхования;

• обновить данные о своем доходе должен каждый член семьи посредством своего NISS и пароля SSD.

Подробную инструкцию по выполнению шага 2 можно найти по ссылке

http://www.seg-social.pt/documents/10152/17652498/Manual%20Passo-a-Passo%20-%20Consultar%20Adicionar%20Rendimentos.pdf/d62b64a7-262a-4ef4-a7f4-1a46b956f13c

Шаг 3: Обновите данные о ваших собственных доходах от самозанятости за 2019 год, не заявленных в Службу социального страхования. Для этого в меню «Família» выберите опцию «Rendimentos e Património».

При этом следует иметь в виду следующий аспект:

• Следует обновлять только доходы, которые не известны Службе социального страхования.

После обновления данных, указанных в шагах 1-3, в меню «Emprego» (опция «Medidas Covid-19) будет доступно прошение на Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores.

ВАЖНО: Наличие условия condição de recursos определяется исходя из среднемесячного дохода семьи заявителя, который, для доступа к вышеуказанной поддержке, не может превышать 501,16 евро (на каждого взрослого); при этом подушевой доход рассчитывается в соответствии со шкалой эквивалентности, предусмотренной в соответствующем законодательстве, т. е. сам заявитель имеет коэффициент 1, другие совершеннолетние члены семьи - 0,7 (каждый), а несовершеннолетние члены семьи - 0,5 (каждый). При расчетах не учитывается недвижимость, предназначенная для постоянного проживания семьи.

Поддержка выплачивается исключительно банковским переводом, поэтому не забудьте зарегистрировать/изменить свой IBAN в SSD (в меню «Perfil» выбрать опцию «Alterar a conta bancária»).